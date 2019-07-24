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24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03:47

Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla nereli, kaç yaşında?

Gündeme oturan Mehmet Hakan Atilla ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan Atilla, iyi hal yasası nedeniyle erken tahliye edilen Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla Türkiye'ye geldi. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını taşıyan uçak İstanbul'a indi. Son dakika haberlerini takip edenler "Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla nereli, kaç yaşında?" sorularını araştırıyor. İşte Hakan Atilla ve son dakika gelişmeleri sizlerle.

Gündeme oturan Mehmet Hakan Atilla ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan Atilla, “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye edilen Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla Türkiye'ye geldi. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını taşıyan uçak İstanbul'a indi. Son dakika haberlerini takip edenler "Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla nereli, kaç yaşında?" sorularını araştırıyor.

HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'DE

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ailesine kavuştu. İstanbul Havalimanı'nda ailesinin yanı sıra Bakan Albayrak'ın da karşıladığı Atilla'nın kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada 'Hakan Atilla'nın şahsında ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü evlatlar yetiştirdiğine şahit oldum' dedi.

Hakan Atilla'yı ailesi ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

BAKAN ALBAYRAK: HAYIRLI MÜBAREK OLSUN

Ailesiyle kavuşan ve tahliye kararı verilen Hakan Atilla hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak 'Çok güzel bir gün hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün şahit oldum. Allah hepsinden razı olsun hepsine hayırlı mübarek olsun' dedi.

19 Temmuz'da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin New York - İstanbul seferini yapan uçağına bindi. Atilla'nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul'a indi. Atilla'ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etti.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Mehmet Hakan Atilla,1970 yılında Ankara'da doğdu. Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından BankaIclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

 

 

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