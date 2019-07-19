Hakan Atilla kim? Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi mi? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 17-25 Aralık kumpas devamı olan davada tutuklanarak ABD’de 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İyi hal yasası nedeniyle Hakan Attila bugün erken tahliye edildi. Reza Zarrab davasında yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte hakkında tüm merak edilenler...

MEHMET HAKAN ATİLLA TAHLİYE EDİLDİ!

ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

HAKAN ATİLLA KİM?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

HAKAN ATİLLA NEDEN TUTUKLANDI?

Hakan Atilla, 17-25 Aralık kumpas davasının devamında ABD'de tutuklanmıştı. ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı. Atilla'nın daha önce 25 Temmuz'da tahliye olacağı açıklanmıştı. Ancak iyi hal yasası nedeniyle erken tahliye olmasına karar verildi. Atilla'nın tahliye işlemlerinin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle ilgili dava kapsamında, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.