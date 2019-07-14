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14 Temmuz 2019 Pazar 11:24:46 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:08:41

Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) darbeci askerlere direnirken şehit olan Yılmaz Ercan'ın motosikletinin üzerinde vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"Ülke tarihinin en kanlı terör saldırısı" olarak nitelendirilen FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 

Türkiye ve dünya kamuoyu o gece, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ'cü askerlerin kendi vatandaşlarına silah sıkarak gerçekleştirdiği ihaneti görürken, diğer yandan çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden toplumun tüm kesimlerinin sokağa çıkarak gösterdikleri şanlı direnişe de tanıklık etti.

Anadolu Ajansı (AA), FETÖ'cülerin bu ihaneti ile vatandaşların dünya demokrasi tarihine yazılacak tarihi direnişine ait yeni görüntülere ulaştı.

Söz konusu görüntülerde, darbe girişimini kamuoyunun gündemine taşıyan ve darbecilerin ele geçirmek istediği ilk yerlerden olan o dönem "Boğaziçi Köprüsü" ismiyle anılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayların ayrıntıları yer alıyor.

Darbe girişimini evinde televizyondan öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan 39 yaşındaki Yılmaz Ercan, darbeyi püskürtmek için motosikletiyle Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. 

Vatandaşlarla köprüde buluşan ve darbecilere karşı mücadele eden Ercan, bir süre darbeci askerler tarafından yaralanan vatandaşları motosikletiyle güvenli bölgeye taşıdı.

Ercan'ın, motosikletiyle vatandaşların arasından geçtiği anlar ve darbeci askerlere yöneldikten birkaç saniye sonra açılan yaylım ateşi sonucu vurularak düşmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kayıtlarda, vurulduktan sonra yerde hareketsiz yatan Ercan'ın yanına vatandaşların ancak sabah saatlerinde darbe girişiminin bastırılması ve buradaki askerlerin etkisiz hale getirilmesiyle gittiği görülüyor.

Burada şehit olan Yılmaz Ercan'ın cenazesinin vatandaşlarca bir ambulansa konulması anları da güvenlik kameralarına yansıyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kanlı darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaş şehit oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 143 sanığın yargılanmasına, 9 ay süresince devam edildi.

Mahkeme 12 Temmuz 2018'de açıkladığı kararında 72 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 22 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanığı da aynı suçtan on beşer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'a "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam otuz beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

34 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, birçok sanık da "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, biri asteğmen, 43'ü er 44 sanığın da tüm suçlardan beraatine hükmetti. 

İHA

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