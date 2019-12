HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık HADİ ipucu haberimizde

Binlerce HADİ'cinin beklediği HADİ İpucu sorusu yayımlandı. Türkiye’nin ilk canlı, mobil, para ödüllü bilgi yarışması Hadi oyunu, yılı büyük ödülle kapatacak.31 Aralık Salı günü Hadi bilgi yarışmasında sorulacak soru ve cevabı belli oldu. Hadi oyuncuları soruyu ve cevabı öğrenmek arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. HADİ joker kodu 31 Aralık nedir? 31 Aralık Hadi ipucusu haberimizde yer alıyor.

Hadi, 31 Aralık akşamı saat 20.30’da düzenleyeceği “Hadi Kontrol Sende” ile mobil bilgi yarışması ile milyonlar sorulacak son soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecek.



İŞTE HADİ 31 ARALIK İPUCU SORUSU VE CEVABI

İPUCU SORU: Aşağıdakilerden hangisi Game of Thrones'da sıklıkla duyulan bir sözdür?

CEVAP: You Know Nothing Jon Snow

31 ARALIK HADİ ÖDÜLÜ NE KADAR?

İnteraktif bir şekilde Hadi’nin bir parçası olacak yarışmacıları bekleyen tek sürpriz bu da değil. 500 bin TL’lik ödülün yanı sıra 50 bin Hadici de dünyanın en iyi filmlerine, dizilerine, spor içeriklerine, çocuklara özel sayısız programa ve belgesellere beIN CONNECT farkıyla, 2 ay boyunca ücretsiz olarak ulaşabilecek.