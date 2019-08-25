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25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:08:41

Hacire Ana’ya HDP linci

PKK’nın siyasi uzantısı tarafından dağa kaçırılan oğlunu geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar, terör yandaşlarının saldırısına uğradı.

Hacire Akar’a tehditler yağdırıp linç etmeye çalışan terör yandaşlarını polis durdurdu. n Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ı, terör örgütü PKK’nın pençesinden kurtarmak amacıyla HDP il başkanlığı binası önünde çarşamba gecesi oturma eylemi başlatmıştı. Hacire Ana, oturma eyleminin 4. gününde yaptığı açıklamada, oğluna dağa kaçıran HDP’lilere çok sert tepki gösterdi. “HDP kimseyi kandırmasın” diyen Akar, “Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum” diye konuştu.

HDP AİLEMDEN ELİNİ ÇEK

Hacire Akar sözlerini şöyle sürdürdü: “HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet’im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin.” Oğlu Mehmet Akar’ın terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajı eleştiren anne Akar, “HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar” diye konuştu. HDP’lilerin “kendisine para verildiği” iddiasına tepki gösteren Akar, “Kimse bana ne para vermiş ne de başka bir şey. Para için gelip burada oturur muyum? Ben evimde kuru ekmek de yesem gelip burada oturmam. Bu kapı zulüm kapısıdır, haksızlık kapısıdır, gençleri kandırma kapısıdır. Yüreğim yandı, ciğerim parçalandı. Beni bitirmesinler, oğlumu bana versinler. Oğlumun kılına zarar gelse HDP’den bileceğim, burnu dahi kanasa sorumlusu HDP’dir” ifadelerini kullandı.

LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Anne Akar’ın zehir zemberek açıklamalarını hazmedemeyen terör yandaşları, bu kez zor kullanarak eylemi bitirmeye kalkıştı. Yaklaşık 10 terör örgütü sempatizanı, önce bina önündeki habercilere ardından Hacire Akar’a saldırdı. Linç edilmek üzere olan annenin imdadına polis yetişti. Ancak saldırganlar bu kez ellerine geçirdikleri her şeyi kadına fırlatıp tehditler yağdırdı. O anlarda Hacire Akar’ın yanında akrabalarından başka kimse yoktu. Alakasız konularda bile açıklama üstüne açıklama yapan STK ve kadın temsilcileri ise, ucu PKK ve HDP’ye dokunduğu için ‘3 maymunu’ oynadı.

OĞLU TESLİM OLDU

Bu arada parti binası önüne gelen polis ekibi, Hacire Akar’a oğlu Mehmet Akar’ın karakola teslim olduğu müjdesini verdi. Bunun üzerine oturma eylemini bitiren Akar, “Polisler oğlumun bulunduğunu söyledi, gideceğim oğlumu göremezsem yine gelip eylemime devam edeceğim” dedi. Akar’ın oğluyla ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görüştüğü öğrenildi.

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