Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan kimdir? Remzi Bircan nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2020 Hac kuraları çekiminde konuşan, Hac yeniliklerinden bahseden Remzi Bircan'ın kim olduğu merak ediliyor. Remzi Bircan, 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüna atandı.

REMZİ BİRCAN KİMDİR?

1970 yılında Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğdu. Lise eğitimini Yozgat-Yerköy ilçesinde tamamladı. 1996 yılında Riyad İmam Muhammed Üniversitesinden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde İslam Hukuku anabilim dalında Yüksek Lisansını (2002), İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisas kursunu(2002) bitirdi.1989 yılında Kırşehir-Çiçekdağı Kavaklıöz köyünde imam-hatip olarak göreve başladı. Daha sonra Kırşehir-Akpınar ve İstanbul’da müezzin-Kayyım, Mersin-Mut ilçe vaizliği, Elazığ-Arıcak, Nevşehir-Hacıbektaş ilçelerinde İlçe Müftülüğü ve Diyanet İşleri Uzmanı olarak görev yaptı.

Bu görevleri yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığının Hac Organizasyonlarında kafile görevlisi, tercüman, sorumlu, ekip başkan yardımcılığı ve ekip başkanlıkları görevlerinde bulundu. 13.05.2014 tarihinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Hac Hizmetleri Daire başkanı olarak atanan Remzi Bircan, 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüna atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında Doktora eğitimine devam etmekte olan Bircan evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilmektedir.