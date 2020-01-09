Hac kura 2020 sonuçları açıklandı / Tıkla öğren

Hac çekiliş saat 10.00'daki açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Hafız Osman Şahin tarafından icra edilen Kur’an-I Kerim kıraatine geçildi. Ardından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan 2020 Hac kuraları ile ilgili yenilikleri anlattı…

Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın konuşmasının ardından kura çekilişi başladı.

Hac kura sonuçları yaklaşık 10 saat süren çekilişin ardından belli oldu. Kura sonuçları hacı adaylarının cep telefonuna da mesajla da iletildi. Gelen SMS’ten hacı adayları kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenildi. Bununla birlikte hacı adayları sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Diyanet’in resmi internet adresi üzerinden yapılan sorgulamalar bu kez e-devlet’e taşındı. Aynı saatte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet adresine çok sayıda kişinin giriş yapmak istemesi nedeniyle burada dönem dönem yavaşlama meydana geliyordu. Ancak bu yıl sorgulama işlemlerinin e-devlet’e taşınmasıyla birlikte bu yavaşlamanın da önüne geçilmiş oldu.. Kazanan kişilerin kesin kayıtları ise 13-24 Ocak tarihleri arasında her ilde bulunan müftülüklerden yapılacak.

2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAMAMLANDI

Hac kuraları çekilişi canlı yayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Şimdi gözler sonuç sorgulama ekranında.

Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek

Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlandı. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları doğrudan sisteme aktarılacak ve TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İsim listelerini ve diğer detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...