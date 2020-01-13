Hac kayıtları yoğun ilgi görüyor. Hac kayıtları nasıl yapılır? E devlet hac kayıt işlemleri 2020 nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Kura sonucunda 83 bin 430 Hacı adayı belirlendi. Haci adayları kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. E devlet hac kayıt işlemleri 2020 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Hac kayıtları bugün başlıyor. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya ‘Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC KESİN KAYIT BELGESİ NASIL ALINACAK?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00’den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “ Acente Organizasyonunu” tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir” belgesini alabilirler.

İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

İlk kafile ise, 22 Haziran'da yola çıkacak. 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptıran, ve daha önce hacca gitmemiş olan şehit yakınları ve gaziler ise kurasız hacca götürülecek.