Hablemitoğlu suikastının kilit ismi 17 yıl sonra yakalandı

FETÖ elebaşının ve Alman vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK'dan ihraç edilen N.G.B'nin, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi.

3 AYDIR CEZAEVİNDEYDİ

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan N.G.B.'nin iadesi için mahkeme süreci devam ediyor. Ukrayna'da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemenin ev hapsi kararı verdiği N.G.B'nin Türkiye'ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın en üst seviyede çalışma başlattığı öğrenildi. Şüphelinin tespit edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan Hablemitoğlu suikastının tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor.

DAVA 10 OCAK'A ERTELENDİ

Kiev'de devam eden davanın savcısının başvurusu üzerine 2 aydır ev hapsinde bulunan şüpheli N.G.B.'nin yeniden tutuklanması talebiyle dava açıldı. Ancak davanın kasım ve aralık aylarındaki duruşmaları, dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mahkeme dava dosyasının gönderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 10 Ocak 2020 olarak belirledi. Böylece 5 aylık süreçte 10'a yakın duruşmanın çoğu çeşitli gerekçelerle ertelenmiş oldu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen N.G.B'nin adı, kamuoyunda 'sauna çetesi davası' olarak bilinen davada da geçiyor. N.G.B. ayrıca Şanlıurfa Akçakale'de soğan kamuflajlı bir TIR'ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarından.

RESTORANA BASKIN

Hablemitoğlu suikastının şüphelisi N.G.B, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir Türk restoranına Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen özel operasyonda gözaltına alındı. N.G.B. hakkındaki dava devam ediyor.

HTS KAYITLARINDAN ÇIKTI

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmayla TSK'dan ihraç edilmiş eski asker N.G.B'nin ismi belirlendi.