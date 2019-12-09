'Haberimiz yok' yalanı çöktü! Darbecileri mesaj trafiği ele verdi

Mahkemenin gerekçeli kararında yer verilen FETÖ mensuplarının mesajlaşmaları, darbe girişiminden habersiz oldukları yönündeki savunmalarını çürüttü.

'YÖNETİME EL KOY KARDEŞİM'

Müebbet hapse mahkûm edilen iki eski üsteğmen arasında geçen konuşmalarda Veysel Kör'ün, “Darbe mi oldu” diye soran devresi A.A'ya “Bildiğin darbe oldu yani” cevabını verdiği ve “Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim” tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.