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04 Kasım 2019 Pazartesi 13:15:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:15:29

Güzel avrat otunun yan etkileri nelerdir? Güzel avrat otu nedir?

Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otunun yan etkileri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır." denildi. Haberin üzerine atropin ve güzel avratotu hakkında aramalar yoğunlaştı. Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otunun yan etkileri nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Güzel avrat otu nedir? Güzel avrat otunun yan etkileri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır." denildi. Haberin üzerine atropin ve güzel avrat otu hakkında aramalar yoğunlaştı. Güzel avrat otunun yan etkileri hakkında merak edilenler haberimizin içerisinde yer alıyor..

GÜZEL AVRAT OTU NEDİR?

Güzel avrat otu, aslında ismini ülkemizdeki insanlar tarafından almış, bir bitkidir. Birçok faydası olmasına rağmen insanlar tarafından çok fazla kullanılmayan bu otun üzerinde meyvelerde vardır. Küçük küçük kiraza benzer meyvelerin rengi siyahtır. Bu nedenle görünüşüyle ilgi çeken bir ottur. İlk zamanlar üzerinde mor renklerde çiçekler açan güzel avrat otu, zaman geçtikçe çiçeklerini meyveye dönüştürerek farklı bir görünüm alır.

Bu bitkinin asıl adı, Atropa Belladonna olarak bilinir. Yaklaşık olarak ortalama 1,5 metreye kadar uzanan bu bitki aslında zehirli bir bitkidir. İşte insanların bu otu çok fazla bilmemelerinin nedeni de bu şekilde zehirli bir bitki olmasıdır. Çünkü bu bitkiler yanlış kullanımlarda ya da doz aşımlarında direk olarak zehirli etkisi ile insanlarda problemlere neden olur. Güzel avrat otunun kokusu bazı insanlar tarafından sevilse bile bazı insanlar tarafından beğenilmez. Tıbbi olarak güzel avrat otu bilimsel çalışmalar ile ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Bu nedenle amatör kullanımlar için güzel avrat otunun kullanılması son derece tehlikelidir.

GÜZEL AVRAT OTU YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bu ot insanlarda zehirli etkiler göstermeye başladığında ilk olarak kişilerde baş ağrısı uyku hali meydana gelir. İlerleyen zamanlarda ise yavaş yavaş susuzluk hissi ile birlikte sayıklama gibi durumlar ortaya çıkar. Eğer sizlerde de bu gibi belirtiler meydana gelir ise acilen uzman bir doktora görünerek meydana gelebilecek olan sorunları engelleyebilirsiniz.

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