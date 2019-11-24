Güvercin dizisi konusu ne? Güvercin dizisi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güvercin dizisi bu akşam saat 20:00'de yayın hayatına başlıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanacak dizi, intikamın doğurduğu büyük aşkı anlatıyor. Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse gibi isimler yer alıyor.

GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU NE?

Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir’in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları’nın Bey Mahallesi’ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar’ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir’e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet’in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır.

Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları’nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir. Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise’yi kaçıran Müslüm’ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır.

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCUKARI KİMLER?

Mehmet Ali Nuroğlu - Kenan

Almila Ada - Zulüf

Menderes Samancılar - Bedir

Nursel Köse - Kevsa

Devrim Saltoğlu - Celil

Genco Özak - Ökkeş

Osman Albayrak - Kasım

Toprak Sağlam - Emel

Eslem Akar - Nefise

Berke Üsdiken - Müslüm

Gülen Karaman - Zeliha

Dilan Telkök - Betül