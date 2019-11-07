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07 Kasım 2019 Perşembe 21:21:09 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 21:22:35

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: 15 Temmuz darbesi olsaydı, tünellerden Türkiye'ye çıkış olacaktı

Suriye'ye düzenlenen operasyonu değerlendiren Güvenlik Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, 15 Temmuz darbesinin gerçekleşmesi durumunda Fırat'ın doğusunda 1 milyar dolar harcanarak yapılan tünellerden Türkiye'ye sızmalar olacağını söyledi.

Suriye'ye düzenlenen operasyonu değerlendiren Güvenlik Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, 15 Temmuz darbesinin gerçekleşmesi durumunda Fırat'ın doğusunda 1 milyar dolar harcanarak yapılan tünellerden Türkiye'ye sızmalar olacağını söyledi.

Güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, Bolu'da düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye'den, Oyun Kuran Türkiye'ye" adlı konferansta, öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta Türkiye'nin 1984'ten beri terör ve terör unsurları yüzünden cebinden çıkan parasının yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu belirten Yarar, "300 milyar dolar, Türkiye'yi yeni baştan yeniden yapmak demektir. Bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha kurmak demektir. Bugün dünyanın 17'inci büyük ekonomisine sahip dediğimiz ülkenin bir anda 8-9 sıra çıkıp ilk 10'lara yaklaşması demektir. Bir sonraki evrede dünyanın en gelişmiş 8 ülkesinden bir tanesi olmak demektir. Bugün bozmaya çalıştığımız şey aslında yıllardan beri Türkiye'ye yapılmaya çalışılan kıskacı yıkmak. Fırat'ın doğusu diye harekatı küçümsemeye çalışanlara karşı söyleyeceğiniz şey, 'Kuşatmalar yarılmadan devletler büyümez' olmalı. Önce kuşatmaları yarmanız lazım. O kuşatmayı yardığınız andan itibaren de büyük devlet olmaya başlarsınız" dedi.

"4 SENE 1 MİLYAR DOLAR HARCAYARAK TÜNEL KAZMIŞLAR"

Fırat'ın doğusunda 4 yılda 500 kilometre tünel kazıldığını ve 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşseydi tünellerden Türkiye'ye çıkışlar olacağını ifade eden Yarar, "Bütün o Fırat'ın doğusu diye gördüğümüz hattaki tünellerin toplam uzunluğu 500 kilometre. 4 senede kazılmış. 4 senede yaklaşık 1 milyar dolar para harcayarak yapılmış olan tünellerden bahsediyoruz. 20 üniversite kuracak kadar paranın yeraltına gömüldüğü bir projeden bahsediyoruz. Ne var bunda diyebilirsiniz. Zonguldak'taki Kömür İşletmeleri tam 100 yıldan beri kazılıyor. Toplam kazılan 300 kilometre. 100 yıldır 60 bin işçi kazıyor burayı. Burada ise uzunluğu 500 kilometre. ve kazılan süre 4 sene. Bu tünellerin ilk kazıldığı tarih 2014'ten başlıyor. 2014'te kazılmaya başlandı. 2016 yılında eğer Türkiye'de darbe başarılmış olsaydı biz bu konuşmayı burada yapamıyorduk. 15 Temmuz bir darbe girişiminden öte bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz darbe girişimi olsaydı bu tünellerden Türkiye'ye çıkış yapılacaktı. Bu çıkış yapılan tünellerden de Türkiye'nin sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi değil Trabzon'a doğru çıkan içinde başka ülkelerinde dahil olduğu gruplar da gelecekti. Bugünkü projeye baktığınızda eğer hala oyunların ne kadar büyük olduğunu anlayamıyorsak bir sorun var demektir. Çünkü hala Türkiye'de PYD bir terör örgütü müdür değil midir tartışması yapılıyorsa vay bizim halimize" şeklinde konuştu.

İHA

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