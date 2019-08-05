Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD, gönderdiği heyetle süreci geciktirmeye çalışıyor

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Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV'de Helin Aslan'a önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna gireceğiz' açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği bölgeye olası harekat öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunan Başbuğ 'Daha önceki harekatlarda olduğu gibi ABD'nin yine operasyonu geciktirmeye çalıştığını, hedef saptırmaya çalıştığını' kaydetti. Zeytindalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda Türkiye'nin dış güçlere karşı kulağını tıkadığını ve operasyon için düğmeye basarak çok doğru bir hamle yaptığını kaydeden Başbuğ ABD ve Rusya'ya yapılan bilgilendirmenin icazet olmadığını, harekatın ne kadar gerekli olduğunun kanıtlarıyla belgeleriyle belirtilmesi olduğunu söyledi.





İşte Başbuğ'un 24 TV ekranlarına yaptığı o çarpıcı tespitler



ABD OPERASYONU GECİKTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Biz Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarını hatırlayın biz eş zamanlı dünya kamuoyunu bilgilendirdik ve bütün dünya Türkiye'nin ne maksatla orada harekata giriştiğini anladı. Asla çatlak bir ses çıkmadı. Çünkü Türkiye delilleriyle ortaya koydu harekatın gerekçesini. Benzer süreci şimdi Fırat'ın doğusu için de yaşıyoruz. ABD ve Rusya'ya bilgi verirken icazet aldığımız anlaşılmasın. Biz ABD'ye zaten aylardır anlatıyoruz. Rusya da bölgedeki maksadımızı biliyordu sadece bilgilendirme yapıldı. Bu hem bilgilendirme hem de yakın süreçte yapılacak harekatın ayak sesleri hatırlatmadır. ABD'nin ikinci heyeti göndermesinin sebebini bu nedenle iyi okumak gerekiyor. ABD operasyonu geciktirmeye ve farklı yönlere çekmeye çalışıyor. Ancak benim ABD heyetinden hiçbir ümidim yok.

TÜRKİYE ÇOK DOĞRU BİR HAMLE YAPTI

Askeri anlamda da bu bölgede çok kolay bir süreç bizi bekliyor olacak. Önceki harekatlarda ABD ve bazı odaklar harekatı durdurmak için kampanyaya giriştiler ve Türkiye'nin bataklığa saplanacağını çok sayıda şehitler vereceğimiz söylendi. Fakat şükürler olsun ki biz o bölgede 80 milyonun desteği ile harekatı gerçekleştirdi ve ne derece doğru bir hamle yaptığını da gösterdi. Buraya yapılacak harekat önceki harekat bölgelerini de güvenli hale getirecektir. Bu harekatın nihai hedefi Kandil'e Irak'a yapılan harekatla birleşen ve iki ülkenin de tamamiyle terörün arındırıldığı bir harekata dönüşmesini beklerim ve bana göre hazırlıklar da bu yönde. Biz en başından beri Irak ve Suriye'yi birlikte değerlendirdik. Bütün kurumlar da bu yönde çalışma yürütüyor.

TERÖR ÜSLERİ ÇEMBERE ALINARAK YOK EDİLECEK

Münbiç ve Tel Rıfat harekatlarını değerlendirirken Mehmetçik ikinci bir operasyona başlayabilir diyerek Kandil'i işaret etmiştik. Bu son harekatın aslında terör örgütlerinin çembere alınarak yok edilmesi yönünde bir harekata dönüşeceğini temin edebilirim. Mahmur Kampı, Karaçok dağı Sincar bir üs bölgesi bir köprü görevi gördü. Kandil'den nakledilenler Sincar'a oradan da Afrin'e nakledildiler. Buralar ele geçirilmeden buralarda hakimiyet sağlanmadan terörün bittiğini kimse söyleyemez. Zaten hazırlıklar da bu yönde devam ediyor.

ABD PLANINI ÇÖPE ATAR MI?

ABD ile Türkiye'nin çıkarları hedef güttüğü konular tamamen çakışıyor ve asla örtüşmüyor. Biz ABD ile sadece karidorun başlangıç bitiş ve derinlik konusunda anlaşmıştık. Şimdi bahsettiğimiz koridor 40 km derinlikte olacak Afrin'de bitecek bir koridordan bahsediyoruz. Şimdiye kadar ABD ile mutabık olduk. Bu bölgede kimlerin hakim olacağı konusunda fikir ayrılıkları başlıyordu. PKK YPG, PYD, SDG gibi yapılar bu bölgede olmamalı şeklinde teklifler vardı. ABD burada kelime oyunu yaparak bu konuda hem fikir olduğunu ve SDG denilen yapıyı farklı bir kimlikle sahaya sürmek gibi bir sinsi oyuna girişti. Bu bölgede madem biz rol model oluşturacağız ve insanların topraklarına dönmesi için gayret sarfedeceğiz bu topraklara dönmeis gereken kişiler de bu toprakların sahipleri aileler. ABD ile çakıştığımız diğer nokta da bu. Sayın Çavuşoğlu'nun her görüşmeye elinde bir listeyle gitmesi bu listede orada yaşayanların isim listesi var. Biz ailelerin aşiretlerin tekrar topraklarına dönmesini arzuluyoruz ancak ABD bunu istemiyor. ABD yıllarca yatırım yaptı binlerce TIR silahtan bahsediyoruz bunlar hep ekonomik maliyet. ABD bizim teklifimizi kabul ederse bu planı çöpe atacağından bunu kabul etmesi çok zor bir ihtimal.