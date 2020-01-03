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03 Ocak 2020 Cuma 09:59:10 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 10:33:41

Güvenlik Uzmanı Ağar: Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Ağar, "Bu olay Ortadoğu'daki en flaş olaydır. Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar" açıklamasında bulundu

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik haftasonu gerçekleşen baskının ardından yaşanan gelişmeyi Habertürk'ten Alper Uruş, Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar'la konuştu

İşte Ağar'ın saldırıya ve bundan sonrasına ilişkin önemli tespitleri...

"ABD, ELÇİLİK SALDIRISINDA TRAVMA YAŞADI"

"Öncelikle ABD'nin Bağdat elçiliğine yönelik saldırıyla başlamak lazım. ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik binası, dünyadaki en büyük ve en güvenilir olarak bilinen elçilik binasıydı.

Elçiliğin bulunduğu alan 10 kilometrekareyi buluyor ve buranın inşası için harcanan para ise 3 milyar dolardı. ABD, elçiliğine yönelik saldırının ardından 4 Kasım 1979 Tahran saldırısından sonra ikinci büyük travmayı yaşadı.

"TAHRAN'DAKİ ELÇİLİK CARTER'I GÖTÜRMÜŞTÜ"

İran'ın başkenti Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne 4 Kasım 1979'da düzenlenen saldırı ve işgalin ardından 39. ABD Başkanı Jimmy Carter koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Yani Bağdat elçiliğine saldırı girişimi çok önemliydi. Yeşil bölgeye bir gösterici giremez. Şii kuvvetler, Irak güvenlik güçlerini domine edip bölgeye girdi.

"ABD UÇAKLARI İRAN ELÇİLİĞİ ÜZERİNDE UÇTU"

Bu olayın ardından son iki gündür ABD helikopter ve uçakları önce yeşil bölgede, ardından da Bağdat'taki İran Büyükelçiliği'nin üzerinde turlar atmaya başladı. Akabinde de Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün liderlerinden Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü. Ebu Mehdi el Mühendis, İran'ın Irak'ta kullandığı en dişli örgütün, hem sofistike silahları olan hem de patlayıcıları iyi kullanan Keta-ib Hizbullah'ın önemli ismiydi.

"ABD EN DİŞLİ İSİMLERİ VURDU"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ifadesiyle bu örgüt sadece geçen yıl Irak'ta ABD'nin menfaatlerine karşı 11 saldırı düzenleyecek yapıya sahip bir örgüt. ABD ne yaptı? ABD, Irak'ta en dişli iki ismi vurdu ve potu en yüksekten açtı.

"KARŞILAMANIN ARDINDAN VURDU"

ABD, Haşdi Şabi'nin en önemli isimlerini yok etti. Saldırı Ebu Mehdi el Mühendis'in Kasım Süleymani'yi karşılamasının ardından gerçekleşti. İkisini de izlediği ve bir araya geldiklerinde vurduklarını görüyoruz.

"DOKUNULMAZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Süleymani de el Mühendis de dokunulmaz olduklarını düşünüyordu. ABD de bugüne kadar böyle bir saldırıyı göze almamıştı. Yaşanan bu olay Ortadoğu'daki savaşların en flaş olayıdır. ABD; İran, Suriye, Lübnan, Türkiye, Yemen'de Şiilerin olduğu yerde İran adına operasyonları düzenleyen iki ismi birlikte götürdü.

"SAVAŞIN EN BABASINI VERECEĞİZ"

İran buna çok büyük karşılık verebilir. İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Savaşın en babasını vereceğiz" açıklamasında bulundu. Bundan sonra ne mi olur? Ya İran siner ya kızılca kıyamet kopar ve çarşı karışır.

"ABD KİMİNLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK?"

Süreci şöyle görmek gerekir... Irak parçalanacak mı? Kimler çökecek ve kimler yükselecek? Bu denklemde, 40 bin kilometrekarelik alanda 65 bin YPG/PKK'lıyı ABD nasıl kullanacak? ABD, Barzani ile PKK'yı görüştürüyor. Buradaki güçleri birleştirecek mi? Bizle anlaşıp burada PKK'yı güvence altına alması çok önemliydi. Yani ABD kimle işbirliği yapacak?

"VEKALET SAVAŞLARI DAHA DA KIZIŞACAK"

İran'ın ortalığı ayağa kaldırıp bu maçı kazanma olasılığı da var. Dünya vekaletler savaşının daha da kızışacağını düşünüyorum. ABD'nin üsleri, menfaatleri saldırıya maruz kalabilir. Dünyanın ekonomik işleyişine, enerji kaynak ve sevk bölgelerine yönelik saldırılar ihtimal dahilinde. Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmeye çalışılmasını ise büyük fotoğraf olarak görmemiz gerekir.

"ORTADOĞU ÇÖKÜYOR!"

Başını öptüğü, kahraman, yaşayan şehit ilan ettiği Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Hamaney, intikam sözü vermiş.

Artık Ortadoğu’da İran/Şii-ABD/İsrail Şii-Vahhabi hatta Sünni-Şii savaşı/çatışması görebiliriz. Söylev, eylem, tuzak, manüple ve provakasyonlara aman dikkat! Çok büyük bir türbülansın eşiğindeyiz. Kesinlikle kapılmamalıyız. Ortadoğu çöküyor, taraflar hırçınlaşıyor, coğrafya değişiyor. Pisliğe bulaşmadan uzaktan mudahalelerle ülkemizi korumalıyız."

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