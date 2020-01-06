Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İran, ABD'ye savaş kazandırmaz

ABD-İran kriziyle ilgli Habertürk'e önemli açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'ABD mi İran mı?' sorusuna önemli cevaplar verdi.

İşte Ağar'ın konuşmasında satır başları;

Ben iki ülkenin geldikleri son duruma ilişkin olarak şunu söylüyorum. Kesinlikle bizim savaşımız değil. Biz istikrar unsuruyuz. Bölgenin, insanlığın ve Türkiye'nin iyiliği adına 'başta mezhep fitnesi-radikalizm karşısında' çözüme ortak olmalıyız. Türkiye soruna değil, çözüme ortak olmalı. Sorunun parçası olamayız. Bizi de olumsuz etkiler.

"ABD, SOSYOLOJİK AÇIDAN ZAYIF"

İki ülkenin sıcak savaşına ilişkin olaraksa, ABD toplum içine girmeden bir savaş yürütüyor. İran ise topluma entegre olmuş biçimde bu krizi yaşıyor. Bu nedenle ABD, sosyolojik açıdan zayıf kalıyor. ABD için işin zorluğu bir devletle değil; bir ideal ve ideolojiyle savaşmaya çalışması. Dahası bu süreç İran Şiası'nı büyütüyor.

2 MİLYON KİŞİLİK 'MUSTAZAFLAR' ORDUSU

ABD'nin İran'ı işgal etmek istese bile sadece Devrim Muhafızları ya da İran ordusuyla karşı karşıya gelmeyecek. İran'da 'Mustazaflar', (Gönüllü seferberliği) denilen kadınıyla erkeğiyle 2 bin 200 tugaydan oluşan ve sayısı 2 milyonu bulan eli silahlı bir yapı da var. ABD, işgali göze alırsa karşısına böyle bir ordu daha çıkacak. İki taraf da şu an birbirinin direncini, hassasiyetlerini ölçüyor.

"İKİSİ DE VAZGEÇEBİLİR"

ABD daha önce 200 milyon dolar değerindeki drone ile İran hava sahasına girip gözetleme yaptı. İran'da vurup indirdi. Bu süreç bunun gibi direnç ve hassasiyetlere bakılan bir süreç. Mücadele etmeye ikisi de karar verebilir ya da ikisi de vazgeçebilir.

"İSRAİL, ABD'Yİ VURURSA..."

Burada şeytanın aklına gelen bir şey daha var tabii... O da, İsrail'in, İran'a mal olacak bir eylemle ABD'yi vurması. Böyle bir durumda ABD ile İran ilişkileri tamamen biter. Teknolojik olarak İran'ın ABD ile sıcak savaş durumunda baş etmesi mümkün değil. Yani kuvvet çarpanları ABD'den yana ancak şu da var ki; İran, ABD'yi çok yorar ve İran, ABD'ye savaş kazandırmaz."