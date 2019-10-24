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24 Ekim 2019 Perşembe 12:35:41 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:36:54

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 14 Ekim'de getirilen yaptırımları kaldırmasına ilişkin, "Sahada başarılıysanız ve diplomasinin önünü açabilecek bir operasyon icra etmişseniz masada da kazanırsınız." dedi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen "7 Düvele karşı Akıl Oyunları" konulu söyleşiden sonra AA muhabirine yaptığı

açıklamada, ABD yönetiminin 14 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, harekatın başarıya ulaşmasıyla bu kararın sonuçlarının bu şekilde olacağının bellolduğunu söyledi.

"Sahada başarılıysanız ve diplomasinin önünü açabilecek bir operasyon cra etmişseniz masada da kazanırsınız." diyen Yarar, "Bugün gelinen nokta bu. Orada başarılı olunca otomatik olarak herkes sizinle beraber masada olmak istiyor. Masada yaptırımlarla beraber olamazsanız. O yüzden yaptırımlar kalktı ve bugün belki Türk-Amerikan ilişkilerinde başka şeyler de rahatlıkla konuşulmaya başlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı başladığında o dönem "Türkiye kendisiyle ilgili kuşatmayı yardı" şeklinde bir ifadesinin olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bundan sonra Fırat'ın batısında Rusya ile beraber masaya oturacak' demiştim ve bu gerçekleşti. Bugün ise Fırat'ın doğusunda hakimiyet alanı ilan etmiş olan ABD'nin sahasında bir operasyon icra ediyorsanız açıkçası ikinci kuşatmayı da yarıyorsunuz ve bu yardığınız kuşatmayla beraber de ABD ile masaya oturuyorsunuz. Bunların hepsi, içinde diplomasiyi, askeri bir zekayı, siyaseti barındıran bir başarı öyküsü. Tek başına içinden çıkarıp bu yeterli demek mümkün değil. Çok uzun zamandan beri, iki yıldan beri Türkiye bunun presini yapıyordu. Bu presin sonucunu bugün aldı."

(AA)

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