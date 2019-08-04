Güvenlik Politikaları Uzmanı Alabarda: Mutabakat olmazsa harekat olur... Türkiye kendi göbeğini kendisi keser

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan , "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." operasyon sinyali verdi.

Başkan Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimalinin güçlendiğine işaret eden sözlerinin ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda konuyu değerlendirdi.

ABD SÖZÜNÜ TUTMADI

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonla ilgili bilginin Rusya ve ABD ile paylaşılmasının harekât için son sürece girildiği anlamına geldiğini belirten Yusuf Alabarda ABD’nin 2018 yılında Münbiç’le ilgili Türkiye’ye verdiği sözlerin üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen bir adım atılmamış olduğunun altını çizdi.

MUTABAKAT OLMAZSA HAREKAT OLUR

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmelerde Türkiye’nin sunduğu PKK’nın ağır silahlardan arındırılarak, 30 km derinliğinde ve Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli bölge önerisi ile ilgili mutabakata varılamadığını hatırlatan Alabarda “Önümüzdeki hafta içinde Türkiye’ye gelecek ABD’li heyet ile mutabakata varılmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği üzere Türkiye’nin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka bir alternatifi kalmıyor.” diye konuştu.

“SURİYE’YE HÜKMEDEN İKİ ANA UNSUR VAR”

Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağı zaman koordine edilmesi gereken iki unsur olduğunu söyleyen Alabarda “Suriye’ye hükmeden iki ana unsur: Biri Rusya diğeri de ABD… Özellikle Fırat’ın doğusuna yönelik olarak ABD’nin bu bölgede askerlerinin olduğu düşünülürse ABD’ye bu konunun bilgi verilmesi kendi askerlerini daha güvenli bir noktaya çekmeleri açısından önem arz ediyor. Buna bakarak Ağustos ayında Suriye’nin kuzeyinde sıcak gelişmeler olacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“SIĞINMACILAR PKK VE ESED ZULMÜNE TESLİM EDİLEMEZ”

Alabarda Türk ve ABD heyetlerinin görüşmesi öncesinde Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların Türkiye’nin konuya ne kadar önem verdiğini gösterdiğini dile getirdi. Türkiye’deki sığınmacıların PKK ve Esed zulmüne teslim edilmesi gibi bir seçeneğin söz konusu olamayacağını ifade eden Alabarda iki heyet arasındaki görüşmelerde ABD’nin muhtemel itirazlarına rağmen Türkiye’deki mültecilerin ülkelerine güven içinde dönebilmeleri için güvenli bölgenin bir zorunluluk olduğunu bunun da Türkiye’nin elini güçlendirdiğini belirtti.

“SESSİZ VE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Başkan Erdoğan’ın ‘sessiz ve seyirci kalmayacağız’ açıklamasını değerlendiren Alabarda “Türkiye 2015 yılında terörle mücadelede geliştirmiş olduğu önleyici strateji hiçbir hususa seyirci kalmayor. Bunun da arkasında duran en önemli iradenin ete kemiğe bürünmüş hali Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderlik. Türkiye zaten DEAŞ’a da sessiz kalmadı, ‘Fırat Kalkanı’nı yaptı, PKK terörüne de sessiz kalmadı, Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştirdi. Şu anda da Pençe 1 ve Pençe 2 harekatı ile Irak’ın kuzeyinde de sessiz kalmıyor. Dolayısıyla Fırat doğusunda ve Münbiç’teki hususa da sessiz kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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