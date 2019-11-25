MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekatı bitti! Mayın ve EYP temizliği sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirilirken 320 mağarayla 266 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi."

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