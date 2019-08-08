Güvenli bölgede işbirliği kararı

TSK'nın terör örgütü PKK ve uzantılarının yuvalandığı Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıklarını tamamlamasının ardından, Türkiye’ye gelen ABD askeri heyetiyle 5 Ağustos’ta başlayan görüşmeler dün sona erdi. İlk görüşmede, PKK’ya koruma kalkanı oluşturmak isteyen ABD’li heyete Ankara rest çekmişti. Bu gelişme üzerine Mehmetçik, Türkiye sınırında terör devleti projesini yerle bir etmek için, Ankara’dan gelecek emri beklemeye başlamıştı. Geri sayım sürerken tekrar Ankara’ya gelen ABD heyeti geri adım attı.

30-40 KİLOMETRE DERİNLİK

Güvenli bölge görüşmelerinin tamamlanmasına saatler kala habercilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına iletti. 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG'lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk” ifadelerini kullandı. Akar, “Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır” dedi.

İKİ ÜLKE KOORDİNE EDECEK

Suriye'nin kuzeyinde, ABD’yle koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerde alınan kararlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesinden duyuruldu. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirler bir an önce uygulanacak. Bu çerçevede, güvenli bölge tesisinin ABD’yle birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması kararlaştırıldı. Ardından, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalındı.

Toplantılarda bütün güvenlik endişelerinin dile getirildiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahade ettik” açıklamasında bulundu.

Ankara’daki güvenli bölge görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirler bir an önce uygulanacak.

80 TERÖRİSTE PENÇE

Irak'In kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda PKK’ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu, 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

ABD TERÖR ORDUSUNU BÜYÜTÜYOR

DEAŞ’la mücadele adı altında YPG/PKK’ya destek vererek Suriye topraklarının büyük bölümünü işgal ettiren ABD, terör örgütüyle ortaklığını büyütmeye hazırlanıyor. Pentagon, ABD kongresine sunduğu DEAŞ’la mücadeleye ilişkin raporda, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için, terör örgütü YPG/PKK dahil işbirliği yapılan “ortak güçlerin” sayısının 100 binden 110 bine çıkarılmasını istedi. Rapora göre, 110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 bini, ‘SDG’ ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan oluşacak.

GRİ LİSTEDE TEMİZLİK

İçişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğunu açıkladı.

YPG'YE YENİ SİLAH SEVKIYATI

ABD başta olmak üzere batılı ülkeler, PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye yardım etmeye devam ediyor. Türkiye'nin terör hedeflerini yok etmek için Fırat'ın doğusuna gireceğini iletmesinin ardından, ABD’nin yönlendirdiği uluslararası koalisyon güçleri, YPG’ye yüklü miktarda askeri malzeme yardımı yaptı. Zırhlı araç, silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyondan oluşan sevkıyatın, Irak’tan, terör örgütünün kontrolündeki Suriye Kamışlı’ya gönderildiği öğrenildi. ABD, geçtiğimiz günlerde de PKK/YPG’ye, 300 TIR’lık yardım göndermişti.

Bu yılın ilk 7 ayında, 146 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK’DAN KAÇAN KAÇANA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın dağ kadrosunun çözüldüğünü belirterek, bu yılın ilk 7 ayında 146 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, “7 ayda, PKK terör örgütünden 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Aileleriyle görüşüyoruz, ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu yılın daha ilk 7 ayında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 146 oldu” dedi.