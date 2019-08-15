'Güvenli bölge'de İHA devriyesi
Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, Türk İHA’ları göreve başladı. İlk adımın atılmasının ardından sıra, 'Müşterek Harekât Merkezi’nin açılmasına geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD’yle koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında, Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Müşterek Harekât Merkezi’nin kısa sürede faaliyete geçirilmesi beklenirken, bakanlıktan yapılan açıklamada “Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” denildi. Bakanlık daha önce de, Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı belirtmişti.
HEYETLER DÜN GÖRÜŞTÜ
Dün ABD’lilerle, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, Akçakale’deki 3. Hudut Alay Komutanlığı’nda görüştü. ABD'li heyet güvenli bölgede derinliğin 15 kilometreyle sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. TSK ilk etapta Fırat'ın doğu bölgesinde kalan Suriye'nin Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere 10 noktada üs kurup, zırhlı araçlarla burada gözlem noktaları oluşturmayı planlıyor.
ÜS SAYISI ARTIRILACAK
TSK ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracak ve güvenli bölgedeki etki alanını artırarak sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacak. Müşterek Harekat Merkezi kurulması için ABD ve Türk askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından, ABD'nin bölgede yapılacak devriye görevinde yer alacak askerleri de Türkiye'ye gelecek. ABD'den gelecek askerlerin bir bölümü Türkiye'de kalacak, bir bölümü ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirilecek.
TSK'NIN GÖZÜ YPG’NN ÜZERiNDE
Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından TSK, teröristlerin kontrol altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyinde 10 askeri üs kuracak.
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