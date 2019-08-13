Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı
Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı Trafik kazaları MOBESE kameralarında 4 ilden görüntü paylaşıldı
Bedensel engelli kıza aşık oldu, Elazığ'a yerleşti Bedensel engelli kıza aşık oldu, Elazığ'a yerleşti
Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında? Killa Hakan kimdir? Killa Hakan nereli, kaç yaşında?
Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri Üniversite kayıtları ne zaman yapılır? Üniversite elektronik kayıt tarihleri
"Engelleri" ortadan kaldırdı: Aşık oldu, İstanbul'daki dükkanını kapatıp Elazığ'a yerleşti "Engelleri" ortadan kaldırdı: Aşık oldu, İstanbul'daki dükkanını kapatıp Elazığ'a yerleşti
Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu
Helal Akreditasyon Kurumununun "HAK" yeni sistemi İslam dünyasına tanıtılacak Helal Akreditasyon Kurumununun "HAK" yeni sistemi İslam dünyasına tanıtılacak
Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşma sağladı Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşma sağladı
"Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez" "Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez"
Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi
Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı
Pençe Harekâtı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor Libya'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor
Organ kardeşliği Organ kardeşliği
3 saatlik sahne 3 saatlik sahne
Kıbrıs’ı çok seviyor Kıbrıs’ı çok seviyor
'Sevdanın Tokadı beğenildi' 'Sevdanın Tokadı beğenildi'
Konser maratonu başlıyor Konser maratonu başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 09:10:35

Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulması için kurulacak harekat merkezi konusunda ABD'ye süre verildi. Savunma Bakanı Akar, “Eğer yürümezse B ve C planlarımız hazır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD'yle varılan mutabakat kapsamında müşterek harekat merkezinin kısa süre içinde açılacağını belirterek, “Bu müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde ilerlemeyi ve ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmek arzusuyla bunları söylüyoruz. Ama diğer taraftan da ister 'B', ister 'C planı' deyin eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır” dedi.

TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le görüştüklerini hatırlatarak, “Bazı süreler koyduk. Çünkü daha önceki tecrübelerimizden, bazı gecikmelerin olduğunu, bazı işlerin sürüncemede kaldığını gördük. Bunları yaşamayı kabul edemeyeceğimizi, bunlara tahammülümüzün olmadığını, ne yapacaksak bir program dahilinde yapmamız gerektiğini kendilerine ifade ettik. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin arttığını, buna göz yumamayacağımızı, eğer isterlerse birlikte bazı tedbirler almamız gerektiğini, değilse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın daha önceki örneklerde olduğu gibi gerekli tedbirleri alma niyetinde olduğunu görüştük” diye konuştu.

AĞIR SİLAHLAR TOPLANACAK

Bunun ardından ABD'nin askeri bir heyeti Türkiye'ye gönderdiğini ve 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmelerde belirli aşamalar katedildiğini belirten Akar, “İyi bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Niyetimizi, endişelerimizi, taleplerimizi ortaya koyduk onlar da görüşlerini bize söylediler. Bununla alakalı geldiğimiz nokta, YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılmasını, ağır silahlarının toplanmasını dile getirdik. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu, istihbarat değişimi önemli bir konu. Bu konularda da belli noktalarda anlaşmaya, mutabakata varıldı” ifadelerini kullandı.

30-40 KİLOMETRE DERİNLİK

Güvenli bölgenin derinliğine ilişkin bir mutabakatın sağlanıp sağlanmadığı sorulan Savunma Bakanı Akar, her ortamda 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini ilettiklerini belirtti. Akar, bu mesafenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon görüşmesinde ifade edildiğini hatırlattı. Teröristlerden arındırılacak bölgelere, evlerini terk etmek zorunda bırakılan ve Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin güvenli ve huzur içinde dönmelerini de konuştuklarını dile getiren Akar bunda da büyük ölçüde mutabakat sağlandığını bildirdi.

TÜRKİYESİZ ÇÖZÜM OLMAZ

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin soruyu yanıtlayan Milli savunma Bakanı Akar, “Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.

GEREKEN ADIM ATILIR

Akar şöyle devam etti: “Hakkımızı, hukukumuzu gasbederek yeni birtakım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler devamlı suretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili atılması gereken ne adım varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

S-400'ÜN İKİNCİ BATARYASI GELİYOR

RUSYA'dan alınan S-400 Hava Savunuma Sistemi'nin tedarikine ilişkin soru üzerine, Savunma Bakanı Akar, birinci filonun birinci bataryasının teslimatının tamamlandığını hatırlattı. “Ağustos-eylül ayında ikinci bataryanın intikali söz konusu” diyen Akar, “Bir taraftan kurulum, diğer taraftan eğitimlerle aralık ayının sonunda ilk harekat yeteneği dediğimiz hususlar ve daha sonra tam harekat yeteneği dediğimiz hususlar Nisan 2020 için planlanmış durumda. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar adım adım ilerliyor” diye konuştu.

Bir aşk hikayesi "engelleri" ortadan kaldırdı
Güvenli bölge resti: ABD oyalarsa harekat başlar!
Ağzını fena bozdu
5 milyon emekli intibak bekliyor
CHP'li Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımına büyük tepki
Gizem Akdağ'dan 9 gündür haber alınamıyor! İşte dikkat çeken şüphe...
Prof. Dr. Canan Karatay: Yağ damarları tıkamaz, beyni açar
Yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu!
Fırtına'ya değil Fener'e
Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi
İsrail'in adını özellikle zikredip sert şekilde uyardı: Savaş çıkar
Apple, bunu yapabilene 1 milyon dolar ödül verecek
Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hükümet ve Türk-İş memur zammında anlaştı!
Marmara Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı
PKK/YPG'li teröristler bu siperlerde Mehmetçik'e direnecekmiş!
Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ