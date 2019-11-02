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02 Kasım 2019 Cumartesi 10:12:57 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:14:43

Güvenli bölge oluştu 100 bin Suriyeli döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de terör örgütü YPG'den temizlediği bölgelerde hayat normale dönüyor. Güvenliğin sağlandığı alanlarda şefkat operasyonu başlatıldı. Huzur ortamı sivillerin evlerine dönmelerinin önünü açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de terör örgütü YPG'den temizlediği bölgelerde hayat normale dönüyor. Barış Pınarı Harekatı ile sahada kısa sürede elde edilen başarının ardından YPG'nin bombalı tuzakları da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Güvenliğin sağlandığı alanlarda şefkat operasyonu başlatıldı. Huzur ortamı sivillerin evlerine dönmelerinin önünü açtı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye son 10 günde 94 bin sivilin geri döndüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Sözcü Laerke, "9 Ekim'de operasyonun başlamasıyla evini terk eden kişilerin son günlerde sayılarının artarak evlerine döndüğünü görüyoruz. Başlarda 200 bin dolayında insan evlerini terk etmişti. Ama şimdi geri dönüşlerle ilgili bir hareketlilik görüyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye 94 bin kişi geri döndü" dedi. Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamasıyla sivillerin hızla evine döndüğüne atıfta bulunan Laerke, "(Geri dönen sivillerin) sayıları hızla artıyor. Bu akım devam ederse elbette gelecek günlerde pek çok insan evine geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

3 GÜNDE 20 BİN KİŞİ

Sözcü Laerke, salı günü yaptığı açıklamada 74 bin Suriyelinin Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye geri döndüğünü açıklamıştı. Böylelikle son 3 günde evlerine dönen sivillerin sayısı 20 bine ulaştı.

HASTANE ŞİFA DAĞITMAYA BAŞLADI

TEL Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hasta kabulüne başladı. Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı hastanede tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 kişi görev yapıyor. Muayene olan Muhammet el İsa hastanenin faaliyete geçmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

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