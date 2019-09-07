Güven Bana'da soruldu: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı, her hafta seyircileri ekrana kilitliyor. Yarışmacılara sorulan sorular, aynı zamanda seyirciler tarafından arama motorlarında da yoğun olarak araşırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Güven Bana yarışmasının 10. bölümü 5 Eylül'de yayınlandı. Güven Bana yarışmasının 10. bölümünde izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru soruldu. Yarışmacılara "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu soruldu. Yarışmacılar aralarında konuşarak bir şıkta uzlaştı. Yarışmacılar soruya doğru yanıt verdi.

Güven Bana sorusu: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?

A: Abdülmecid

B: Abdülaziz

C: V. Murad

D: II. Abdülhamid

Doğru cevap: II. Abdülhamid

II. ABDÜLHAMİD KİMDİR?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti.

Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân Kadınefendi’dir. 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. On bir yaşında annesini kaybettiği için, babasının emriyle, hiç çocuğu olmayan Piristû Kadınefendi kendisine analık etti. Özel hocalar tayin edilerek eğitildi.

Anayasaya dayalı meşrutî bir idare kurmak isteyen ve bu yüzden Abdülaziz ile V. Murad’ı tahttan indiren Midhat Paşa ve arkadaşlarıyla anlaşan II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 Perşembe günü tahta çıktı. Bu sırada devlet en buhranlı günlerini yaşıyordu. Abdülaziz devrinde başlamış olan Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmalarına V. Murad devrinde Sırbistan ve Karadağ muharebeleri de eklenmişti. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya “Şark meselesi”ni halletmek üzere fırsat kollamakta idi. Malî imkânsızlıklar yüzünden isyanlar bastırılamıyordu. Abdülaziz’in son yıllarında Mahmud Nedim Paşa’nın dış borçların ödenmesiyle ilgili kararı, Avrupa’da büyük tepkilere yol açmış ve bu yüzden yeni bir yardım alınması imkânsızlaşmıştı. Avrupa kamuoyu Osmanlı Devleti aleyhine dönmüş durumda idi.