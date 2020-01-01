Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmasında jüri ve yarışmacılar tarafından sıklıkla kullanılan "Gusto" kelimesi merak konusu oldu. Jüriler, bazı yarışmacılara "Gustosu olan birisin, gustolusun" cümlelerini kullanıyor. Doya Doya Moda'da geçen gusto kelimesi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

GUSTO NE DEMEK?

Gusto, "beğeni, zevk" anlamlarına geliyor.

GUSTO NE ANLAMA GELİYOR?

isim, (gu'sto), İtalyanca gusto

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"Klasikler bir kültür, bir gusto, bir seviye ölçütüdür." - Haldun Taner