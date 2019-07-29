Günlük burç yorumları 29 Temmuz! Bugün sizi neler bekliyor?

Burç yorumları hergün meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji meraklıları gün içerisinde günlük, haftalık ve aylık burç yorumlarını okumayı ihmal etmiyor. Günlük burç yorumlarını yakından takip eden kişiler aşk, para, aile ve sağlık gibi konularda neler yaşanacakları hakkında fikir sahibi oluyor. Peki, burcunuz bugün size ne söylüyor? 29 Temmuz burç yorumlarını merak edenler burç yorumlarını haberimizden okuyabilir. 29 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair Askmoyra'nın yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün birçok insanla temasa geçmen gerekebilir, ancak bu süreci sinir bozucu bulabilirsin. Ulaşman gereken insanlarla bağlantı kuramayabilir ve iletişim ekipmanların düzgün çalışmayabilir. Ancak, kendini geliştirebileceğin güzel imkânlarla karşılaşman mümkün, yeni ve yabancı kişilerle bir araya gelebilirsin.

BOĞA BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün parasal konularda yeni imkânlar ya da ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabit düşünmemeli ve farklı fikirlere açık durmalısın. Yenileşmeye başlamak veya adım atmak için iş arkadaşların hatta aile bireylerin senin yanında olacaktır. Güçlü, ilham verici bir enerjiyle iletişim kurmak isteyebilirsin.

İKİZLER BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bazı konular senin onayından geçmeyi ve netleştirilmeyi bekliyor olabilir, iyi düşünüp doğru karar vermelisin. Dikkatini verdiğin konularda başarı elde edebilir ve bu ara kariyer yolun açılabilir. Fikirlerini uygulama konusunda sabırlı olmalısın. Başkalarını ikna etmek ve planlarını desteklemelerini sağlamak biraz zaman alabilir.

YENGEÇ BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ki enerjin ne kadar düşük olsa da içinde bulunduğun grupla kaynaşman; puzzle’ın önemli bir parçası olduğunu gösterebilir. Bir şeye ne kadar doğru yerden başlarsan; bir sonraki adım da o kadar kolay olacaktır. Önemli olan tüm eylemlerinin sorumluluğunu alıyor ve yerine getiriyor olman.

ASLAN BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün bazı konularda kendini geliştirmek için ekstra bir çaba harcayabilir, duygu durumunu değiştirmek için gösterdiğin çaba sonuç verebilir. Dostlarınla toplanmak için verimli bir gün olabilir. Güzel konuşmalarınla çevreni etkileyebilir, verici ve paylaşımcı yönlerini olumlu bir şekilde yansıtabilirsin.

BAŞAK BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; duygularını yoğun yaşadığın, cesaretlendiğin, özgüveninin yerinde olduğu ve kendin için ayağa kalktığın bir gün olabilir. Yaratıcılığın hız kazanacak ve arkadaşlarınla sağlam ilişkiler içinde olacaksın. Evde bir hareketlilik ve değişiklik gündem olabilir, akşam saatlerinde sosyal organizasyonlarda bulunabilirsin.

TERAZİ BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bugün bir takım önemli belgeleri toparlaman ve yerine ulaştırman beklenebilir. Hata olasılığını ortadan kaldırmak için işlerini tekrar kontrol edebilir ve titizlenebilirsin. Yeni haberler ve çevrende çok sayıda değişiklikler olabilir. Girişimlerini görüşme aşamasında bırakman, emin olmadan adım atmamanda fayda var.

AKREP BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; artık pasif ya da agresif yapından uzaklaşıp, iş veya sosyal ortamında parlamanın zamanı gelmiş olabilir. Bugün sürprizlerle dolu olabilir; uzaklardan beklediğin bir haber gelebilir veya iş birlikleri için teklifler alabilirsin. Aşk hayatında duygularını öne çıkarmalı, geri çekilmemeli ve kalbinin yolunda ilerlemelisin.

YAY BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; sabah saatlerinde çatışmalar yaşayabilir, şahsi konularda daha istekli ve girişken olabilirsin. Ancak geleceğin için daha gerçekçi düşünmen gerekebilir. Öğleden sonra; ekonomik alanda yapacağın planlar için etkileyici bir dönemdesin ve bu planları evde ailenle paylaşabilirsin. Sağlığın için spor ve diyet programı hazırlayabilirsin.

OĞLAK BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; günün ilk yarısında karmaşa ve dışsal etkilere fazlasıyla açık olabileceğinden; yeniliklerden uzak durmalı ve rutinlerinle bir süre daha idare etmelisin. İkinci yarısında ise; arkadaşlarının verdiği fikirle, kendi isteklerine kulak verebilir, sosyal aktivitelerin gündemin olduğu bir gün geçirebilirsin.

KOVA BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; başarı, bugünlerde odaklandığın tek şey olsa da dinlenmeyi de unutmamalısın. Bazı konularda fazla derin düşünmek enerjini düşürebilir. Hırslı yönlerini çevresel değişimlerinle birleştirmelisin ki ev, aile ve arkadaşların konusunda daha sağlıklı paylaşımların olsun. Bugün sevdiğinin ayaklarını yerden kesmeye karar verebilirsin.

BALIK BURCU 29 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; haftaya yapacağın işlere odaklanarak, hedeflerin yönünde daha istekli ve dikkat çekici olabilirsin. Önemli randevuların için öğleden sonrası kullanmalı; elde edeceğin fırsatları anında değerlendirmelisin. Bugün aşk hayatındaki çekimserliğini bir kenara bırakıp sakin olmalı ve başkalarıyla ilişki kurarken sıcakkanlı olmalısın.