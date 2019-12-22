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22 Aralık 2019 Pazar 10:04:29 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:05:33

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı?

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 21 Aralık gecesi en uzun gece yaşandı. Vatandaşlar 21 Aralık'tan sonra günlerin ne zaman uzamaya başladığını merak ediyor. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması yıl boyu devam ediyor. Kış aylarında gecenin uzun ve gündüzün kısa sürmesi ile vatandaşlar gündüz sürelerinin uzayacağı günleri bekliyor. 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

21 Aralık gecesi en uzun gece yaşandı. Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar 21 Aralık gecesinden sonra günlerin ne zaman uzamaya başladığını öğrenmek istiyor. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması yıl boyu devam ediyor. Kış aylarında gecenin uzun ve gündüzün kısa sürmesi ile vatandaşlar gündüz sürelerinin uzayacağı günleri bekliyor. 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik geliyor. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Buna göre 21 Aralık gecesinden sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacak.

21 ARALIK'TA NELER YAŞANDI?

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar. 

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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