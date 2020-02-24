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24 Şubat 2020 Pazartesi 16:08:32 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:55:22

Güngören'de iş yerinde yangın çıktı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Patlama, saat 15.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Havalandırma sisteminin yetersiz olmasından kaynaklanan patlama sonucu iş yerinde yangın çıktı. 5. Katta bulunan iş yerinin dış cephe duvarlarının bir kısmı da patlamanın etkisiyle 5. kattan sokak üzerine düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikten sonra kontrol altına alarak söndürdü. 7 kişinin tahliye edildiği iş yerinde yaralanan olmadı. Patlamayı duyan sokak sakinleri deprem olduğunu düşündüklerini ve hemen binalardan sokağa çıktıklarını söyledi.

Olayla ilgili Güngören Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24.02.2020 Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında ilçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretim tesisinde; havalandırma sisteminin yetersiz oluşu sebebiyle gaz birikmesi neticesinde, soğuk hava sebebiyle yakılan sobadan çıkan kıvılcımların da etkisiyle işyerinde patlama meydana gelmiştir. Patlamaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ivedilikle müdahale de bulunmuş olup, patlama sonucu işyerinde çalışan 7 kişi tahliye edilmiştir. Patlama da bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı binadaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA

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