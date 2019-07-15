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15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20:42 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:21:58

Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Türk heyetini kabul etti.

Türk heyetine başkanlık eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Afrika’da büyükelçiliğimizin önderliğinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ziyaret ettik." dedi.

Türk kurumları olarak Güney Afrikalılara hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Salim, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde böyle anlamlı bir kabul için Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Salim, "Ziyaret kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ramaphosa'ya, 15 Temmuz direnişini ve anma törenlerini anlattıktan sonra Türkiye ile Güney Afrika’nın bölgesel ve küresel olarak çok önemli ülkeler olduklarını anlattık. Başta ekonomik ve ticari olmak üzere kalkınma, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da iş birliklerini artırmak istediğimizi ifade ettik." diye konuştu.

"Türkiye çok saygıdeğer bir lidere sahip"

Görüşmede, Türkiye ile başta ticari ilişkiler olmak üzere kalkınma, kültür ve turizm alanlarının yanı sıra eğitim alanlarında da iş birliklerini artırmak istediklerini aktaran Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Türkiye ile ilişkileri çok önemsediğine dikkati çekerek "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekvator Ginesi'nde tanıştık, Türkiye çok saygıdeğer bir lidere sahip." diye konuştu.

Görüşmeye, Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı David Mabuza, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) Genel Sekreteri Ace Magashule ve Paul Mashatile, Türk tarafında ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Dünya Türk İş Konseyi (DEİK-DTİK) Afrika-Ortadoğu-Körfez Komitesi Genel Sekreteri Yüksel Timur Demir, THY Johannesburg Müdürü Adem Ekmekçi, Pretorya TİKA Koordinatörü M. Akif Şekerci, TMV Güney Afrika Koordinatörü Adem Koç ve YEE Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman katıldı.

Görüşme sonrası Ramaphosa'ya Yunus Emre Enstitüsü koleksiyonundan bir hüsnühat tablosu hediye edildi.

AA

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