Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, İzmir'i Karabağlar ilçesindeki yangına, komisyon kararıyla bir görevlinin "karşı ateş" metoduyla müdahale ettiğini belirterek, "Orada arkadaşımız karşı ateş metodunu kullanarak kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı." dedi.

İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı

İzmir'de 3 gün süren orman yangınını söndürmek için görevlilerin başlattığı karşı ateşi yanlış anlayan köylüler, görevliye hakaret etti.

‘Ağaçları Orman Bakanlığı görevlisi tutuşturdu’ iddiasına ilişkin sosyal medya da yayınlanan video infial yaratırken görüntülerin orman yangınlarını söndürmekte kullanılan 'Karşı ateş yöntemi' kullanılırken çekilmiş olabileceği de ifade edildi.

KÖYLÜLER YANLIŞ ANLADI



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Orman Genel Müdürlüğü çalışanı, elindeki pürmüzle ormandaki bir alanda yangın başlatıyor. Köylüler ise görevlinin de ormanı zarar vermek için yaktığını düşünüp ona tepki gösteriyor. Videonun devamında ise görevli ile köylüler arasında arbede yaşanıyor.

Öte yandan, 'ateşe karşı ateş olarak' da bilinen söndürme tekniği de bulunuyor.

Ateşe karşı ateş nedir?

Rüzgarın yönüne göre yangının önünü kesmek veya ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla uygun mesafede bir kısım ormanı gözden çıkararak yapay yangın çıkartılan karşı ateş yönetemi her koşulda olmasa da yangının kontrol altına almakta zorlanıldığı durumlarda tercih edilebilir.

Yöntem dünyanın pek çok ülkesinde ilgili kurumların belirlediği yönetmelik çerçevesinde uygulanmaktadır.