İki köyü kurtardı, "ormanı yaktın" diye saldırdılar!
Orman Bakanlığı görevlisinin ağaçları pürmüz ile tutuşturduğu iddiasına dair video sosyal medyada yayınlanırken görüntülerin karşı ateş yöntemi esnasında çekilmiş olabileceği ifade edildi. Bu Orman Görevlisi yangına karşı 'karşı ateş' tekniğini kullanıyordu. Ama yanlış anlayanlar adama saldırdı ormanı yakıyor diye sosyal medyada da bir süre linç edilmişti, ama gerçeği bilenler altına yazmıştı
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, İzmir'i Karabağlar ilçesindeki yangına, komisyon kararıyla bir görevlinin "karşı ateş" metoduyla müdahale ettiğini belirterek, "Orada arkadaşımız karşı ateş metodunu kullanarak kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı." dedi.
İzmir'deki orman yangınında karşı ateş yanlış anlaşıldı
İzmir'de 3 gün süren orman yangınını söndürmek için görevlilerin başlattığı karşı ateşi yanlış anlayan köylüler, görevliye hakaret etti.
‘Ağaçları Orman Bakanlığı görevlisi tutuşturdu’ iddiasına ilişkin sosyal medya da yayınlanan video infial yaratırken görüntülerin orman yangınlarını söndürmekte kullanılan 'Karşı ateş yöntemi' kullanılırken çekilmiş olabileceği de ifade edildi.
KÖYLÜLER YANLIŞ ANLADI
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Orman Genel Müdürlüğü çalışanı, elindeki pürmüzle ormandaki bir alanda yangın başlatıyor. Köylüler ise görevlinin de ormanı zarar vermek için yaktığını düşünüp ona tepki gösteriyor. Videonun devamında ise görevli ile köylüler arasında arbede yaşanıyor.
Öte yandan, 'ateşe karşı ateş olarak' da bilinen söndürme tekniği de bulunuyor.
Ateşe karşı ateş nedir?
Rüzgarın yönüne göre yangının önünü kesmek veya ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla uygun mesafede bir kısım ormanı gözden çıkararak yapay yangın çıkartılan karşı ateş yönetemi her koşulda olmasa da yangının kontrol altına almakta zorlanıldığı durumlarda tercih edilebilir.
Yöntem dünyanın pek çok ülkesinde ilgili kurumların belirlediği yönetmelik çerçevesinde uygulanmaktadır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bahçeli'den flaş kayyum açıklaması: Pişman edilmelidir
- Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı
- İki köyü kurtardı, "ormanı yaktın" diye saldırdılar!
- AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir
- AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi