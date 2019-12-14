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14 Aralık 2019 Cumartesi 10:02:47 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:34:57

Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Teyze'yi Başkan Erdoğan misafir etti

Bursa'da 2 ay boyunca günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır Teyze'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Ankara'da misafir etti. Kar kış demeden demeden okula giderek okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor.

Bursa’da ikamet eden 85 yaşındaki kadın, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi.

BAŞKAN ERDOĞAN ANKARA'DA MİSAFİR ETTİ

Geçtiğimiz ocak ayında Şahizar Teyze’nin başarı hikayesi geniş yankı bulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara’ya davet etti.

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

KAR KIŞ DEMEDEN 2 KİLOMETRE YOLU YÜRÜYEREK OKULA GİTTİ

Bursa’nın Keles ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma öğrendi.

Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti.

ŞAHİZAR ITIR ARTIK EVİNDE GAZETE VE KİTAP OKUYABİLİYOR

2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır’ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

(İHA)

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