Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız Bakan Kasapoğlu: Millet olarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız
Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu
İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı
Sağlık sistemi çöken Amerika Birleşik Devletleri yurt dışından doktor arıyor Sağlık sistemi çöken Amerika Birleşik Devletleri yurt dışından doktor arıyor
Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı
TCDD, tren seferlerini düşürdü TCDD, tren seferlerini düşürdü
Feci kaza! Otomobil demir yığını haline dönüştü Feci kaza! Otomobil demir yığını haline dönüştü
Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Nijerya'da fidye için 23 kişi kaçırıldı Nijerya'da fidye için 23 kişi kaçırıldı
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı?
Uyuşturucu serasına çevrilen eve güvenlik güçleri operasyon düzenledi Uyuşturucu serasına çevrilen eve güvenlik güçleri operasyon düzenledi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
Aydın’da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti Aydın’da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Dünyada koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke olan ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti Dünyada koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke olan ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Bakan Koca: 83 milyon için önerilen tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayat Bakan Koca: 83 milyon için önerilen tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayat
KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Mart 2020 Cuma 18:04:36 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:06:02

Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 günlük karantina süresinin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve umreden dönenlerin geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemelerinin istendiği anımsatıldı.

Bu sürecin güvenli, sağlıklı ve mağdur olmadan atlatılabilmesi için konunun uzmanı hekimlerin önerilerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Alınan önlemler kapsamında evden dışarı çıkmama, ziyaretçi kabul etmeme süresi 5 gün daha uzatılmış olup, vatandaşlarımızın bu kurala uymaları kendileri ve çevreleri için önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.
Vefa grubunun faaliyetleri

Bu arada, Gümüşhane'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 715 kişiye hizmet verdi.

Vali Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının Vefa Sosyal Destek Grubunca takip edildiğini belirtti.

Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinin 24 saat esasına dayalı görev yaptığını aktaran Taşbilek, il merkezinde ve ilçelerde oluşturulan ekiplerce talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının vakit kaybetmeden karşılandığını vurguladı.

Taşbilek, uygulamanın 22 Mart'ta başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle vefa çalışmaları kapsamında Gümüşhane'de 715 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış, maaşını almak amacıyla yardım isteyen vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılmıştır. Ayrıca yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi büyüklerimize il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla gıda kolileri dağıtılmakta ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır."

Devletin, vatandaşın sağlığını korumaktan başka önceliği bulunmadığının altını çizen Taşbilek, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Hayat eve sığar, evde kal Gümüşhane." ifadesini kullandı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER