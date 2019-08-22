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22 Ağustos 2019 Perşembe 12:39:03 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:39:48

Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' dönüşümü

Gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin milli kaynaklarla üretiminin sağlanması için gerekli adımlar atılacak.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kabul edilen eylem planı kapsamında, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin milli kaynaklarla üretiminin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ikincisi gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, "çalışma hayatı", "vergi, finansman ve teşvikler", "yatırım yeri, çevre ve imar izinleri", "Ar-Ge, katma değerli üretim ve sertifikasyon", "ticaret", "enerji ve madencilik", "yatırım ortamı çerçeve konular" ve "altyapı" olmak üzere 8 farklı çalışma grubunda 35 maddelik eylem planına karar verildi.

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dijital dönüşüm odaklı eylem planı kapsamında, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin Türkiye'de üretiminin sağlanması için gerekli adımlar atılacak.

Gümrük kapılarındaki fiziki modernizasyon projelerine ilave olarak dijital altyapıya büyük yatırımlar gerçekleştiren Ticaret Bakanlığının, TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle yürüttüğü ortak çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Bakanlığın çalışmalarıyla farklı kurumlarca talep edilen imza sirküleri uygulaması sonlandırılacak.

İmza beyanının ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesi zorunluluğu sadece limited şirket kuruluşunda aranacak.

İşlemler hızlanacak

Üretime ve ihracata yönelik ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasıyla izinli alıcı uygulamasının başlatılması ve yatırım teşvik belgesi kapsamında komple tesis getiren yatırımcının eşyasına ilişkin işlemlerin basitleştirilmesi sağlanacak.

İhracatta karşılaşılan tüm maliyetler ve işlem sürelerinin tespiti amacıyla bir analiz çalışması yapılacak.

Bu çerçevede gerekli adımların atılması için çalışmalarına hız veren Ticaret Bakanlığının, söz konusu düzenlemeleri gelecek yıl hayata geçirmesi öngörülüyor.

(AA)

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