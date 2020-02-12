Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alınmıştır.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan ve güncel konular ele alındı.
AA
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