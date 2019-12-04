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04 Aralık 2019 Çarşamba 16:10:33 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:13:37

Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi?

Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Gülen Gözler, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. İzleyiciler Gülen Gözler filminin ne zaman ve nerede çekildiğini hakkında araştırmalar yapıyor. İzleyicilere bol kahkaha dolu anlar yaşatacak Gülen Gözler filmi ile ilgili detaylar haberimizde. İşte Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede, hangi evde çekildi? sorusunun yanıtı...

Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi? merak ediliyor. Sevilen film Gülen Gözler bu akşam izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Gülen Gözler filmi hakkında merak edilen konular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yaşar Usta'nın geniş ailesiyle beraber İstanbul'daki yaşantısı ve komik anları anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in bulunduğu Gülen Gözler filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.  

GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİMLER?

Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen'dir.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Film, 1 Mart 1977 tarihinde gösterime girdi.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ HANGİ EVDE ÇEKİLDİ?

Gülen Gözler filmi, Stavro’nun Eski Köşkü'nde çekildi. 1977 yapımı köşk, Ayşen Guruda’nın Şener Şen’e pencereyi açıp Vecihi diye baktığı köşk oluyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gülen Gözler filmi, bugün Show TV ekranlarında saat 20:00'de başlayacak.

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