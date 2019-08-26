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26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:02:07

Güle oynaya cinayet protestosu

İP İstanbul örgütü, Emine Bulut’un eski eşi tarafından hunharca katledilmesini kahkahalarla kınadı! Sözde protesto, İP’in kadın cinayetlerinden siyasi rant devşirme niyetini gözler önüne serdi. 

Kırıkkale’de Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski kocası tarafından öldürülmesinin ardından İP’in açıklamaları ve eylemleri, vahşetten siyasi rant devşirme planını deşifre etti. Konunun takipçisi olacaklarını belirterek, cinayeti hükümete saldırmak için araç olarak kullanan İP Genel Başkanı Meral Akşener’in, “cinsel amaçlı alıkoyma ve tehdit” gibi suçlardan hapis cezasına çarptırılan Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ı, tüzükte aksi belirtilmesine rağmen görevden almadığı ortaya çıkmıştı. Akşener’in Aydın’a kol kanat germesi sosyal medyada büyük tepki çekti. 

GENEL MERKEZ KARIŞTI 

Eski İP İletişim ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya da, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, genel merkezdeki üst düzey bir yöneticinin, iletişim biriminde çalışan bir kadına duygusal ve fiziksel şiddet uygulayıp itibar infazı yaptığını açıklamıştı. Bu kişinin İP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu olduğu ve kadın çalışan tarafından ‘sarkıntılık ve tehdit’ suçlamasıyla savcılığa şikâyet edildiği öğrenildi. 

PROTESTO DEĞİL KUTLAMA 

Emine Bulut üzerinden reklam yapmaya çalışan İP’in son rezaleti İstanbul’da yaşandı. İP İstanbul örgütü, cinayeti protesto etmek için Beşiktaş ve Kadıköy’de basın açıklamaları yaptı. İl Başkanı Buğra Kavuncu, Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve Şile Meclis Üyesi Hüseyin Özgür’ün adeta göbek atarak kadın cinayetlerini protesto etmesine tepki yağdı.  

Hâlâ görevden alınmadı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, ‘cinsel amaçlı alıkoyma’ suçundan bir yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın’ı, tüm tepkilere karşın görevden almadı.

Tacizci üyeden silahlı tehdit

İP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu, genel merkezde çalışan N.A. adlı bir kadın tarafından ‘sarkıntılık ve tehdit’ suçlamasıyla savcılığa şikâyet edildi. N.A, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Ali Işıner Hamşioğlu’nun teklifini reddedince, “Benim hakkımda konuşan bir köşede ölü bulunur” diyerek tehdit edildiğini anlattı. Psikilojik tedavi gören N.A, Hamşioğlu’nun bir ara kapısına kadar silahla geldiğini de belirterek korunmak için mahkemeye başvurdu. Bu arada Hamşioğlu’nun bir poligonda atış yaparken çekilen videosunda “hedefimiz kadın” demesi büyük tepki topladı.

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