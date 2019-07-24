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24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:01:55

'Güçlenmemizi istemiyorlar'

ABD'yle yaşanan gerginliği  değerlendiren eski Genelkurmay 2. Başkanı Saygun, "Mesele S-400 ya da F-35 değil. ABD, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını istemiyor ve bağımsız dış politikadan rahatsız" değerlendirmesinde bulundu. 

Washington'da, Turkish Heritage Organization'un (Türk Mirası Vakfı) düzenlediği Türk-Amerikan ilişkileri konulu panelde konuşan eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun, ABD'yle Türkiye arasında yaşanan S-400 ve F-35o gerilimini değerlendirdi. Saygun, “Batı için Ortadoğu'da önemli olan, İsrail'in ve enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak. İsrail'e düşman ülkeler bertaraf edildi. Bu sıranın sonunda Türkiye var. Üzülerek söylüyorum ama gerçek bu. Korkarım Türkiye'yle Amerika, arasındaki sorunlar, S-400 probleminden çok daha fazlası. S-400 bana kalırsa küçük bir konu'' diye konuştu. 

TAVİZ İSTEKLERİ BİTMEYECEK 

Emekli Orgeneral Saygun şöyle devam etti: ''Eğer S-400 problemini bitirme konusunda uzlaşırsak, eminim yeni talepler olacaktır. İran'la anlaşma yapma, eğer buna 'evet' dersek sonrasında 'tamam, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuracağız, buna muhalif olma'. Eğer buna 'hayır' derseniz, size 'Kıbrıs’ta gaz ya da petrol arama hakkınız yok' diyeceklerdir. Yani problem bana göre S-400 ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi değil. Amerika Türkiye'nin bağımsız dış politikasından memnun değil ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor.'' 

F-35'İN ÖZELLİĞİNİ HERKES BİLİYOR 

Amerika’nın, S-400’lerin Türkiye’ye konuşlanması halinde F-35’lerle ilgili gizli bilgilerin açığa çıkacağı iddiasına da katılmayan Saygun, bu uçakların özelliklerinin Rusya, Çin ya da teknoloji casusluğunu kullananlar tarafından bilindiğini söyledi. Saygun sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye’nin F-35 projesinden dışlanması, 10 yıl önce dış ilişkiler komisyonunda tartışıldı. Çünkü Türkiye F-35'leri alırsa bu Ortadoğu’daki dengeleri değiştirecekti. İsrail hava üstünlüğünü kaybedecekti. Amerika ve Batı için Ortadoğu'da iki önemli konu var. Biri İsrail'in diğeri de enerji kaynaklarının güvenliği. 

AMERİKA TAHDİTTEN VAZGEÇSİN 

Ortadoğu'da İsrail'e dost ülke yok. Bir tane yaratabilirler. Bağımsız bir Kürt devleti. Bu yeterli mi hayır, düşmanlarını da elemeniz gerekiyor'.' Amerika'nın, Türkiye’nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını anlaması gerektiğini belirten Saygun, durumun iyileşmesi için Washington'un Ankara'yı tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiği değerlendirmesinde de bulundu.  

DERTLERİ S-400 DEĞİL

Emekli Orgeneral Saygun, Washington'daki toplantıda, ABD'nin S-400 konusundaki ısrarının nedenlerini anlattı. 

SEVKIYAT TAMAMLANIYOR

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkıyatlarının ilk etabının bu hafta tamamlanacağını söyledi. Şugayev, ABD'nin baskılarına rağmen S-400 satın almak isteyen ülkelerin sayısında bir azalma olmadığını kaydetti. “Gösterdikleri direnç nedeniyle Türk mesleklaşlarımıza çok teşekkür ederiz” diyen Şugayev, “Onlara takdirlerimizi sunmalıyız, anlaşma gerçekleşti” ifadesini kullandı. S-400'ün en iyi hava savunma sistemi olduğunu belirten Şugayev, özellikle havacılık olmak üzere Türkiye ile birçok başka alanda işbirliği yapılacağından emin olduğunu ifade etti. 

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