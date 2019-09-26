GSP Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan: Sırtımızı sadece belediyelere, devlete dayayarak iş yapmamalıyız

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde TGSP tarafından ikincisi düzenlenen Ege Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 10 ilden gelen STK temsilcilerinin farklı alanlarda çeşitli çalışmalar yaptığını görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bugün muhafazakar çizgideki STK'ların ulaşabildiği gençlik kesiminin, gençlerin yüzde 10'unun çok altında olduğunu aktaran Erdoğan, "Dolayısıyla yurt, burs, kurs faaliyetiyle çok büyük kitlesel ulaşımları yapmak mümkün değil. Örneğin sadece örgün eğitimde üniversitelerde 5 milyon civarında öğrenciden bahsediyoruz. Bunların yaklaşık 700 bini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınıyor. Bizim bütün vakıflarımızın, derneklerimizin yurtlarının kapasitesi 60 bin, taş çatlasın 65-70 bin. Dolayısıyla bütün gayretimizi, bu 60 bin kapasiteli yurtları işletmek için gösterirken 700 bin öğrencinin olduğu YURTKUR'ları tamamen ıskalamış oluyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, birçok ulusal faaliyet gösteren TGSP üyesi vakıf ve derneklerin ciddi mali sıkıntıları olduğunu bildiğini belirterek, "Onun için hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Sırtımızı sadece belediyelere, devlete dayayarak iş yapma hastalığına yakalanmamalıyız. Bu bir hastalık haline gelmemeli. Mümkün olduğunca kendi ayaklarımızın üzerinde duran işler yapalım." şeklinde konuştu.

"Faaliyetler zenginleştirilmeli"



Faaliyetlerin zenginleştirilmesi gerekliliğinin altını çizen ve TGSP Spor Komisyonu'nun hazırladığı "STK'larda Sportif Gelişim Rehberi"ni örnek veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sporda var olmak zorundayız. Çünkü siz gençlikle ilgili çalışma yapacaksanız, gençleri spora teşvik etmek doğru bir şey olduğuna göre, sporda gençler yoğunluklu olduğuna göre sporda olacağız. Her bir STK'nın muhakkak sporla ilgili bir iştigalinin olması lazım.

Türkiye'de filanca hastalığın derneği var, falanca hastalığın vakfı var. Bakıyorsunuz tamamen Masonların oluşturduğu kuruluşlar, tamamen doktorların kendi ticaretleriyle ilgili organizasyonları. Bizim hastamız yok mu, var. Niye sağlıkla ilgili, hastalarla ilgili onlara destek olacak dernekler, vakıflar Türkiye'de Müslüman dindar insanlar tarafından kurulmamış bugüne kadar? Maalesef orada da bir iki dernek, vakıf dışında çok zayıf olduğumuzu görüyoruz."

Erdoğan, gençlere ulaşmanın yolunun onların nerede ne yaptıklarını tespit edip o alanda faaliyet yürütmekle olacağına işaret ederek, "Kültür sanat mı ilgilerini çekiyor, muhakkak kültür sanatta gençlerin ilgilerinin alternatifi doğru kültür sanat mecralarımız olacak. Çevre duyarlılığı olan gençlerle ilgili bizim mecralarımız olacak. Hayvan hakları ile ilgili bizim mecramız olacak. Bugün gündemde hangi toplumsal hassasiyet varsa bunların hepsi zaten inancımızın gereği olarak sahip çıkmamız gereken mesele.

Yani Türkiye'de dindar insanlar kadar çevreci kimsenin olmaması gerekirken bize çevreden dayak atmaya çalıştılar. Namus üzerinden Türkiye'de Müslüman insanlar zan altında bırakılmaya çalışılıyor. Müslümanlar olarak biz böyle bir dayak yemeyi nasıl içimize sindiriyoruz? Bununla mücadele etmek sadece kulağımızın üstüne yatmakla, yokmuş gibi davranmakla olmuyor. O zaman çıkacağız, işte çocuk istismarı ile ilgili biz de sesimizi çıkaracağız, buna en yüksek sesle itiraz eden biz olacağız. Bir yerde çevre katliamı yapılıyorsa buna en yüksek sesle itiraz eden biz olmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Gençleri istismar eden odakları ifşa etmek zorundayız"



Birtakım çevrelerin çeşitli vakıf ve derneklere farklı kulplar takarak gençleri oralardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Ama Rotary'nin yaptığı çalışmaya katılmak mubah, Lions'un üniversitelerde yaptığı teşkilatlanmaya katılmak hiçbir kulp taşımıyor. Bu ülkede mason olmayı kimse sorgulamıyor. Dolayısıyla biraz öz güvenle ayağa kalkıp bu konularda ses çıkarmamız lazım, meydanı başkalarına bırakmamamız lazım. Bu konularda gençleri istismar eden bu odakları da ifşa etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de Deniz Feneri çok başarılı işler yaparken, FETÖ ve Alman istihbaratının ortak operasyonuyla ciddi bir dosya hazırlanıp üzerilerine gidildiğini aktaran Erdoğan, "Buraları böyle hadiselerle veya iftiralarla kirletmelerine izin vermemeliyiz. Kurumlarımızla ilgili çıkan şeylerde gönül rahatlığıyla savunmalıyız. Olsa olsa içeriye bir tane yanlış insan karışır, bir hata yapar, onun hatasıdır. Bununla da bir kurum zan altında bırakılmamalıdır." dedi.

Hala imam hatiplerin sadece din eğitimi verdiğini sanan, 19. yüzyıldaki en zayıf medreselerle kıyaslayan ciddi bir kesimin olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün imam hatipler, daha geçen gün yapılan TEKNOFEST'te birçok dalda ödül aldılar. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ODTÜ ve İTÜ'nün takımlarını yenen imam hatip takımları oldu. Biz imam hatiplerimize de sarılmak zorundayız, bu STK'larımıza ve markalarımıza da gerektiği zaman siper olabilmek zorundayız. Çünkü kendinizi anlatmadığınız zaman birisi üstünüze bir şey attığı zaman üstünüzde o kalıyor. Bizim de artık imkanlarımız ne kadar kısıtlı da olsa bu kısıtlı imkanların içinde bir şekilde kreatif olarak tanıtımımızı yapmamız lazım. Bunun da en verimli yolunun başarı hikayelerimizi anlatmak olduğunu düşünüyoruz."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da yer aldığı toplantıda, TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi, platformun faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi, STK temsilcileri de sorun ve isteklerini paylaştı.

(AA)