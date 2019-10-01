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01 Ekim 2019 Salı 17:23:33 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 17:25:39

GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS PSG maçı canlı yayın hangi kanalda?

GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS PSG maçı canlı yayın hangi kanalda? sorularının yanıtı maçı izlemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Galatasaray bugün saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. GS PSG maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GS PSG maçı yoğun ilgi görüyor. GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? GS PSG maçı canlı yayın hangi kanalda? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Galatasaray bugün saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. GS PSG maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

GS PSG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray bugün saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. GS - PSG maçı bu kanalda şifreli olarak yayınlanacak. 

GALATASARAY PSG MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

GALATASARAY PSG MAÇI MUHTEMEL 11

GALATASARAY MUHTEMEL 11 

Muslera, 
Mariano, 
Luyindama, 
Marcao, 
Nagatomo, 
Nzonzi, 
Seri, 
Belhanda, 
Babel, 
Fehgouli, 
Falcao

PSG MUHTEMEL 11 

Navas, 
Meunier, 
Silva, 
Kimpembe, 
Bernat, 
Gueye, 
Marqinhos, 
Veratti, 
Sarabia, 
Di Maria, 
Icardi

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