Kahraman Mehmetçiklerimizden gri listeye bir çizik daha! Siirtte öldürülen terörist Gri listeden çıktı
Kahraman silahlı kuvvetlerimizin Siirt'te etkisiz hale getirdiği 3 teröristten birinin gri kategorideki Ekrem Aksoy olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 gün önce Siirt'in Baykan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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