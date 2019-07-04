Gri Liste'deki FETÖ'cü ceza evinde

Adana merkezli 3 ilde, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişi arasındaki Hayrettin Döğer'in (38), 300 bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

BYLOCK KULLANICISI

Şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün “mülkiye” yapılanmasında yer aldığı Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi. FETÖ'nün kapatılan dershanelerine alternatif olarak Adana'da açılan 6 özel eğitim ve etüt merkezinden birinde matematik öğretmenliği yaptığı tespit edilen Döğer'in, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kaldığı evde yakalandığı belirtildi.