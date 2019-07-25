25 Temmuz 2019 Perşembe 16:56:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:07:40
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Celal Gök olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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