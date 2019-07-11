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11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16:36 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23:03

Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları artış gösteriyor! Yaz aylarında düğünler ve nişanların artması da altın alım oranını arttırmış durumda. Fiyatlar cep yakıyor, 11 Temmuz için gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Son dakika ekonomi haberlerinde altın fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 11 Temmuz güncel altın fiyatlar ne? 11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı. Gram altının alış fiyatı 259 TL ve satış fiyatı 260 TL, çeyrek altın alış fiyatı 416 Tl satış fiyatı 425 TL oldu. Yarım altının alış fiyatı 829 TL, satış fiyatı 850TL olarak açıklandı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili artış ve düşüşler vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Yatırımcılar amaçlı almak veya altın almak isteyenler altının fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün Altın artışa geçmiş durumda  11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı. . Gram altının alış fiyatı 259 TL ve satış fiyatı 260 TL, çeyrek altın alış fiyatı 416 Tl satış fiyatı 425 TL oldu. Yarım altının alış fiyatı 829 TL, satış fiyatı 850TL olarak açıklandı. Bu https://altin.doviz.com/ linkten güncel olarak fiyat takibi yapabilirsiniz. Tüm detayları sizler için araştırdık...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yükselişle başlamasının ardından 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan kongresinde yaptığı sunumda verdiği güvercin mesajlar sonrası altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel yüzde 0,5 değer kazanan gram altın, günü 259,0 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne sakin başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.730 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.422,1 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.410'un önemli destek, 1.430 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gram Altın;         Alış 259,9965 TL        Satış 260,1858 TL

Çeyrek Altın;      Alış 416,0002 TL         Satış 425,3559 TL

11 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın        416,0002          425,3559   

Yarım Altın;        829,3888            850,8077 

Tam Altın;           1.663,9775        1.696,4116        

Cumhuriyet Altını;      1.715,9768           1.758,8562               

Gram Altın;         259,9965            260,1858 

Ata Altın;             1.716,0009        1.758,6582        

14 Ayar Altın;     148,2001             148,2892

18 Ayar Altın;     189,8001             189,9143

22 Ayar Bilezik;  237,1201             237,2628

İkibuçuk Altın;    4.160,0021         4.224,9422        

Beşli Altın;           8.294,0042        8.455,0876        

Gremse Altın;     4.160,0021         4.253,5595        

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