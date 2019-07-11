Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Temmuz güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili artış ve düşüşler vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Yatırımcılar amaçlı almak veya altın almak isteyenler altının fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bugün Altın artışa geçmiş durumda 11 Temmuz’da İstanbul serbest piyasada dolar 5,6710 liradan, avro 6,4040 liradan güne başladı. . Gram altının alış fiyatı 259 TL ve satış fiyatı 260 TL, çeyrek altın alış fiyatı 416 Tl satış fiyatı 425 TL oldu. Yarım altının alış fiyatı 829 TL, satış fiyatı 850TL olarak açıklandı. Bu https://altin.doviz.com/ linkten güncel olarak fiyat takibi yapabilirsiniz. Tüm detayları sizler için araştırdık...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yükselişle başlamasının ardından 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan kongresinde yaptığı sunumda verdiği güvercin mesajlar sonrası altının ons fiyatında yaşanan artışa paralel yüzde 0,5 değer kazanan gram altın, günü 259,0 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne sakin başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 259,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1.730 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.422,1 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de devam edeceği sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.410'un önemli destek, 1.430 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Gram Altın; Alış 259,9965 TL Satış 260,1858 TL

Çeyrek Altın; Alış 416,0002 TL Satış 425,3559 TL

11 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın 416,0002 425,3559

Yarım Altın; 829,3888 850,8077

Tam Altın; 1.663,9775 1.696,4116

Cumhuriyet Altını; 1.715,9768 1.758,8562

Gram Altın; 259,9965 260,1858

Ata Altın; 1.716,0009 1.758,6582

14 Ayar Altın; 148,2001 148,2892

18 Ayar Altın; 189,8001 189,9143

22 Ayar Bilezik; 237,1201 237,2628

İkibuçuk Altın; 4.160,0021 4.224,9422

Beşli Altın; 8.294,0042 8.455,0876

Gremse Altın; 4.160,0021 4.253,5595