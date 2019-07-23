Göz açtırmıyorlar! 7/24 nöbet... Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! BAYRAKTAR TB-2 İHA denizde...

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, su üstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.