23 Temmuz 2019 Salı 12:56:12 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 13:27:09
Göz açtırmıyorlar! 7/24 nöbet... Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! BAYRAKTAR TB-2 İHA denizde...
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan, su üstünden ve su altından refakat eden unsurların görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan “BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri”, su üstünden “Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar”, sualtından “Denizaltılar” ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.
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