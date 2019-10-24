Görümce filmi bu akşam TV'de izleyicileri ile buluşuyor. Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Görümce filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün yer aldığı ve komedi türünde çekilen Görümce filmi Türkiye'de 19 hafta boyunca vizyonda kalan film 1.914.199 seyirci tarafından izlenirken gişeden 22.226.055,38 TL hasılat elde etti. Görümce filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars