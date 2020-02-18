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18 Şubat 2020 Salı 23:05:51 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:41:32

Görme engelli işçi Ulaş Karanfil: Bana İBB'de mobbing uyguladılar

İGDAŞ'ta 22 yıl 7 ay çalışan görme engelli Ulaş Karanfil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde attığı tweet nedeniyle "mobbing"e maruz kalarak işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Erdoğan'ın kendisine referans olması dolayısıyla yüzünü karar çıkarmamak için özveriyle çalıştığını dile getiren Karanfil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrası "mobbing"e maruz kaldığını savundu.

Karanfil, sözlerine şöyle devam etti:

"O gün o tweeti atarken CHP'yi ya da İmamoğlu'nu kast etmemiştim. 'Bence bugün kalbi körler, kulağı sağırlar, beyin özürlüler günü olarak kutlansaydı daha makbul olurdu' diye yazdım. Sayın Cumhurbaşkanımızı da İGDAŞ'ı da İBB'yi de Sayın Süleyman Soylu'yu da okuduğum üniversiteleri de etiketledim. Bir gün sonra bana baskı yapıldı. Önce İnsan Kaynakları Müdürüne arattılar ve tweeti derhal silmemi istediler. Silmeyeceğimi söyleyince birim müdürü aradı. Defalarca arandım. Eve gidince de sildim. Genel Müdür, İnsan Kaynakları Müdürüne 'tweetlerini silsin, silmediği takdirde bir saat içerisinde iş akdini fesih edin' demiş. Bana genel müdürlükteki işten alınarak bölgede başka bir yere verileceğim bildirildi. Sendika başkanından genel müdürle görüşmesi için yardım istedim ancak genel müdür cevap vermedi. Annem de üzülmesin diye evrakları hazırlamaya başlamıştım. Bir görme engellinin başka bir binada çalışması, gidip gelmesi, adaptasyonu ciddi bir sıkıntı. Üzerimde zaten mobbing var. Ben bölgeye gitsem bile her gün endişe ve panik hali söz konusu olacaktı. Yapılan baskıları da görünce ayrılmak zorunda kaldım."

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kendisi hakkında hedef gösterir gibi paylaşımda bulunduğunu söyleyen Karanfil, "Emeklilikle ilgili evrakı çıkaracaklarını biliyordum. Ben yapılan mobbing sebebiyle ayrılmak zorunda kaldım. Ayrılmak istemediğimi birim arkadaşlarım da orada çalışan herkes de biliyordu. Her işveren engelli personelin 15 yıl ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olduğunu bilir. Ben emekliliğime zaten 2012'de hak kazanmıştım. Ben çalışıp üretmek istiyordum ama mobbingle ayrılmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Karanfil, "İnsanlara sosyal medyada nasıl davranması gerektiği konusunda bir evrak imzalatıldı. Belediyede çalışan insanlar ekmek korkusuyla düşüncelerini açıklamaktan çekiniyor. Mesai arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. 'Korkmayın, diklenmeyin ama dik durun.' Belediyede çalışan 82 bin insan var ve dik durduklarında CHP yönetimi de geri adım atacaktır." diye konuştu.

Olayın duyulmasının ardından iş teklifi aldığını belirten Karanfil, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatıyla arandığını ve bakanlığa bağlı bir yerde iş teklif edildiğini" söyledi.

"SOSYAL DEMOKRAT AİLEDEN GELİYORUZ"

Emekli öğretmen anne Saime Aydın ise oğlu Ulaş'ın kataraklı doğduğunu ve geçirdiği bir ameliyat sonrası sol gözünü kaybettiğini anlattı. Aydın, oğlunun diğer gözünü kurtarmak için Almanya, İsviçre gibi ülkelerde operasyon geçirdiğini ancak görme yetisini tamamen kaybettiğini aktardı.

Ulaş'ın isminden de anlaşılacağı gibi sosyal demokrat bir aileden geldiklerini ifade eden anne Aydın, "Biz sosyal demokrat bir aileyiz. Ulaş ise işe başlamadan önce de Tayyip Erdoğan'a hayranlık duyardı. İmamoğlu'na sormak istiyorum, bu nasıl sosyal demokratlık? Engelli bir insana mobbing uygulayarak işinden ayrılmasına yol açıyorsunuz. Üstelik tweeti silip görüşmek istediğinde de görüşme lütfunda bile bulunmadılar. İnsanları hor ve hakir görüyorlar." ifadelerini kullandı.

(AA)

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