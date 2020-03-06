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06 Mart 2020 Cuma 15:46:39 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:11:18

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine geçen isim belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Gelen son dakika bilgisine göre; Yalova Belediyesi'nde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi.

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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