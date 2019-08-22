Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık

  • Bist 100
    95967.6
  • Dolar
    5,7462
  • Euro
    6,3898
  • Altın
    275,6870
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı gözlendi Hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında bağlantı gözlendi
'Meme kanserinde akıllı ilaçlar, kemoterapiden daha etkili olabiliyor' 'Meme kanserinde akıllı ilaçlar, kemoterapiden daha etkili olabiliyor'
Orta yaşlarda yüksek tansiyon, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz etkiliyor Orta yaşlarda yüksek tansiyon, yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor Karaciğer nakliyle ikinci baharını yaşıyor
Bayern Mühih, Sanches için F.Bahçe'den 30 milyon euro talep etti Bayern Mühih, Sanches için F.Bahçe'den 30 milyon euro talep etti
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul - İzmir otoyolundan 1.7 milyon araç geçti İstanbul - İzmir otoyolundan 1.7 milyon araç geçti
Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırabileceğini açıkladı! Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldırabileceğini açıkladı!
Eş durumu tercihleri nasıl yapılır? MEBBİS eş durumu tercihleri ne zaman? Eş durumu tercihleri nasıl yapılır? MEBBİS eş durumu tercihleri ne zaman?
Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı
Bakanlık görevden almıştı! HDP'li isimle ilgili çarpıcı görüntü Bakanlık görevden almıştı! HDP'li isimle ilgili çarpıcı görüntü
Başkentte lüks villadan 4 milyon liralık hırsızlık Başkentte lüks villadan 4 milyon liralık hırsızlık
Terör örgütü PKK sempatizanları Diyarbakır'da yolcu minibüsünü yaktı Terör örgütü PKK sempatizanları Diyarbakır'da yolcu minibüsünü yaktı
Zelenskiy'den 'Rusya G8'e dönebilir' önerisine tepki Zelenskiy'den 'Rusya G8'e dönebilir' önerisine tepki
Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu
İletişim Başkanı Altun: Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir İletişim Başkanı Altun: Devletimiz terör örgütlerine dünyayı dar edecektir
Aydın'da magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı Aydın'da magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı
Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık
TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi
Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı
Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda
Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak?
Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi? Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi?
Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:50:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:51:27

Görevden uzaklaştırılan başkanların 'terör' dosyası kabarık

Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının, 31 Mart seçimlerinden sonra da terör örgütünün yanında yer almayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

Haklarında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından çok sayıda dava ve soruşturma bulunan görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, 31 Mart 2019'daki seçimlerin ardından da terör ve terör örgütü için çalışmayı sürdürdüğü belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürütülen soruşturma ile davalar terör bağlantılarını gözler önüne serdi.

Mızraklı hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açıldı.

Ahmet Türk'e ilişkin ise bugüne kadar "silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım etmek" suçlarından iki dava açıldı, 4 soruşturma yürütüldü.

Bedia Özgökçe Ertan hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir kovuşturma ve 6 soruşturma yapıldı. 

Yerel seçimlerden sonra da terör için çalıştılar

Mızraklı, Türk ve Ertan 31 Mart'taki seçimlerde büyükşehir belediye başkanı seçilmelerinin ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini desteklemek amacıyla faaliyette bulunmayı sürdürdü.

Haklarında yapılan ihbar ve şikayetlere göre, görevden uzaklaştırılan 3 büyükşehir belediye başkanı, bölücü terör örgütü yöneticilerinin talimatı doğrultusunda belediye mevzuatında dayanağı olmayan sözde "eş başkanlık" uygulamasını başlattı.

Tüm yetkilerini sözde eş başkan sıfatı verilen kişilerle birlikte kullanan Mızraklı, Türk ve Ertan, belediyeleri ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya dönüştürmeye çalıştı.

Mızraklı, Türk ve Ertan, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında söz konusu belediyelerde çalıştırdı, belediyeleri terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeyi amaçladı.

Terörist cenazelerini tercih ettiler

Belediye çalışanı olmayan söz konusu kişilerin, belediyenin yatırımlarını, personel alımlarını, meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil olmalarına olanak tanıyan Mızraklı, Türk ve Ertan, ayrıca 31 Mart 2019'daki seçimlerde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmalarına ve belediye personeline emirler vermelerine müsaade etti.

Mızraklı, Türk ve Ertan, terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştı, şehit yakınlarına ise baskı uyguladı.

PKK'lı teröristlerin cenazelerine de katılan görevden uzaklaştırılan 3 büyükşehir belediye başkanı, terör örgütüne ve teröristlere de destek verdi.

Mızraklı, Türk ve Ertan, 31 Mart seçimlerinin ardından görev yaptıkları illerdeki cadde, sokak ve parkların isimlerini terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına mahkum edilen örgüt mensuplarının isimleriyle değiştirmeyi tercih etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ