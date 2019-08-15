Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı, 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma başlattı
Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Cevheri' göreve hazır
Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi Fenerbahçe'nin Bologna’da oynayan Santander'le ilgilendiği iddia edildi
Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor
Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı Askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi Pençe Harekatı'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
İstanbul serinleyecek İstanbul serinleyecek
TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı TDV'ye 453 bini aşkın kurban bağışı yapıldı
Güney Kore Japonya'ya göz kırptı Güney Kore Japonya'ya göz kırptı
Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti
Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz Güney Kore'den Japonya'ya davet: Diyalog ve iş birliği yolunu seçerlerse memnuniyetle el ele vereceğiz
Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi Kanser tedavisinde büyük keşif! Bilim insanları kan-beyin bariyerini kıran ilaç dağıtım sistemi geliştirdi
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı: Marmara Depremi arama kurtarma için bir milattır
Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti
Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Divanlıoğlu: Arakanlı Müslümanlar için sahada ve masadayız Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Divanlıoğlu: Arakanlı Müslümanlar için sahada ve masadayız
Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban hayatı kontrol altında
Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu
GYODER Başkanı Yetgin: 6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor GYODER Başkanı Yetgin: 6,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor
Bütçe temmuzda fazla verdi Bütçe temmuzda fazla verdi
Tarım ÜFE temmuzda düştü Tarım ÜFE temmuzda düştü
Cengiz Ünder, 2023'e kadar Roma'da Cengiz Ünder, 2023'e kadar Roma'da
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü
"İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluk olabilir" "İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluk olabilir"
Yaban mersini üreticinin yüzünü güldürüyor Yaban mersini üreticinin yüzünü güldürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:16:40 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:20:48

Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?

Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Alparslan Durmuş ile görevden alınmasına ilişkin yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

Faruk Aksoy, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Alparslan Durmuş neden görevden alındığını sordu...

İşte Faruk Aksoy'un yazısına yansayan Durmuş'un dikkat çeken yanıtları:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan alınma sebebini sordum, neden alındınız, anlatır mısınız, dedim.

Anlattı…
 
-Önce şunu belirtmeliyim ki…
 
Konu ben değilim, gelişmelerin benimle alakası yok, tamamen teknik bir tartışmanın içindeyiz.
 
Görevden alınmamı eleştirenler de, alkışlayanlar da maalesef bu noktayı ıskalıyor.
 
Çok açık söylüyorum…
 
Bu ülkede dindar ya da seküler insan yetiştirme diye bir önceliğim, bir planım olmadı.
 
Zira “taşıyıcı insanın” bir işe yaramadığını çok iyi bilirim.
 
Taşıyıcı insan, zamanla sırtına yüklenen, taşımakla görevli olduğu şeyin bir alt türevine dönüşür, düşünme yetisini kaybeder ve nihayetinde fikren kötürüm olur.
 
Bizim fikren ve bedenen özgür insanlara ihtiyacımız var.
 
Hiç kimse kimsenin ihtiyacını görsün diye bu dünyaya gönderilmiyor.
 
Herkes sınırlarını zorlayacak, ne işe yaradığını görecek, daha sonra ne olması gerektiğine de kendisi karar verecek.
 
Ülkenin gençlerini, sırf meslek edindiriyoruz, diye “kalıp mezarlara” döküp donduramayız.
 
Ülkenin gençlerini “kullanışlı alet” yerine koyamayız, buna itiraz ederim ben.
 
Çünkü ben kimsenin tornavidası değilim, benim çocuklarım da olmayacak, bu ülkenin çocukları da kimsenin tornavidası olmayacak.
 
Biz kendi ufkumuzu doğuracak, kendi medeniyetimizin ulaşılmaz derinliklerine ulaşmaya çalışacak bir nesil hayal ediyoruz.
 
Gençler, neye, ne kadar inanıp inanmayacaklarına kendileri karar verecek, böyle şeylere müdahale edip gelişimlerini, görüş alanlarını daraltamayız.
 
Benim yaptığım şey kalıplaşmış dayatmalara karşı herkes için fikir özgürlüğü teklif etmekten ibaretti.
 
Eğitim camiasında herhangi bir görevi sürdürsem de, sürdürmesem de bu teklifimin arkasındayım.
 
Önce eşitliği sağlayacağız…
 
Nasıl ki fırsat eşitliği var, o halde düşünce beyanında da eşitliği sağlayacağız ki, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilelim.
 
Sizin gibi düşünmeyenler de olabilir, onları da dinlemeliyiz, onlara da kulak vermeliyiz, dedim.
 
Sanıyorum bu teklif ağır geldi.
 
Türkiye’nin eğitim sorunu, salt meslek lisesi sorunu değildir, bunun altını çiziyorum.
 
Onun için diyorum ki…
 
Türk eğitim sistemi “kalifiye eleman yetiştiren” bir sistem olmamalıdır.
 
Türk eğitim sistemi “ara eleman” yetiştiren bir sistem olmamalıdır.
 
Türk eğitim sistemi “beyaz yakalı işçi” yetiştiren bir sistem olmamalıdır.
 
Bir ülke üretim modelini oluşturacak düşünce devrimini gerçekleştirmeden “ara eleman” ihtiyacından bahsediyor.
 
Bu durum size mantıklı geliyor mu?
 
Kurucu aklı ortaya çıkarmadan terlemeye hazır bir bedene yatırım yapmak ne kadar doğru, söyler misiniz?
 
Biz, hepimiz…
 
Kim için, kimler için terleyeceğiz, bunu bilmeye hakkımız var ve bunu sorup öğreneceğiz.
 
Eğitimden anladığımız şey sadece işsizlik sorunu mu, meslek lisesi sorunu mu?
 
Milyonlarca tornacı, milyonlarca marangoz, elektrik teknisyeni yetiştirmek midir bütün mesele, bu mudur yani, asırlardır halledemediğimiz dava?
 
Hiç zannetmiyorum…
 
Herkes bulunduğu yerde derinleşecek, solu sağı, dindarı seküleri, hiç fark etmez…
 
Herkes düşünce iklimini genişletecek, alternatifleriyle ilişki kuracak, kendini tanıyacak.
 
Önce kendini tanıyacak…
 
Kendini tanıdıktan sonra ayaklarını bu topraklara sabitleyecek, dünyayı dolaşacak, inandığı şeyi sorgulayacak, hesaba çekecek, hakiki aydınlığın peşinde koşacak.
 
Üstümüzde bir tane gökyüzü var ama o gökyüzünde dalgalanan yüzlerce bayrak var.
 
Neden bir tane değil, bu bayraklar neyi temsil ediyor, niçin farklılar, üzerlerindeki semboller, işaretler ne anlama geliyor?
 
Bu bayraklar, ötekilerine gösterilmek üzere göndere salınmış birer medeniyet işaretleridir, hepsi anlam yüklüdür.
 
Dünyanın devasa bir fabrikadan ibaret olmadığını anlayanların büyük mücadelesinin sembolleridir o bayraklar.
 
Ben içimizdeki elması, elmasları bulmaktan yanayım.
 
Yoksa herkesi kömür işçisi olmaya ikna etmek görevlerin en kolayı olsa gerek.
 
Peki Alpaslan Bey, bundan sonrası için?..
 
Bundan sonrası için önümüzde üç yol var, gidildikten sonra görülecek, görüldükten sonra anlatılacak üç yol…
 
“Hayırlı ne ise o olsun” temennisiyle kapattık telefonu…

Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?
Esed güçleri, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu Morek'in çevresinde hareketlenmeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Nusaybin'de eski gümrük kapısında provokasyon! Teröristle ateşe verdi
Milli takıma seçilerek dikkatleri çekmişti! F.Bahçe golcüsünü buldu
"Abdü"nün ilk ifadesi ortaya çıktı
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Az çalışana tam tazminat
1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar sayılacak mı? TFF'den ilk açıklama
Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Erzincan'da Mehmetçik inlerine girdiği teröristler ile göğüs göğüse çarpıştı
Son hali bile çok beğenildi
Roma'dan Cengiz Ünder kararı
İstanbul'da en ucuz ev Esenyurt'ta, zirvede ise Beşiktaş var
Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu
Demet'ten otoyola övgü
Kandil'den bir vahşi infaz daha! Arazide yakalayıp yaktılar
Karan kiloları
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ