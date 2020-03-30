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30 Mart 2020 Pazartesi 07:58:15 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:07:32

Görev başındaki doktorlar vatandaşlara seslendi! Canla başla çalışıyoruz

Tüm dünyaya hızla yayılan ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgınına karşı kahramanca mücadele eden doktorlar açıklamalarda bulundu. Görev başındaki kahramanlar vatandaşlara uyarılarda bulunurken, "Doktorluk, yaşatmak için yeri gelince yaşamını hiçe saymak. Evlerinizde kaldığınız sürece bizlerin de ailelerimizden ayrı kaldığı süre azalacak." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" uyarılarına uyup, evlerinde kalırken, doktorlar şu zorlu süreçte görevlerinin başındalar. Aileleri ve çocuklarını uzun bir süre görmeden ve onlarla bir araya gelmeden fedakarca çalışıyorlar. Görev başındaki kahramanlar bu süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Önder: Bizler daha tıp fakültesine ilk adımı attığımız andan itibaren yoğun stres altında hızlı kararlar verme ve insanlığı hayatta tutma becerisiyle donatılıyoruz. Bu yüzden şu anda tüm meslektaşlarımın panik yapmadan belirlenen tedavileri uyguladığına eminim. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde branş ayrımı kalmamıştır. Cerrahından, cildiyecisine herkes canla başla virüsten etkilenen vatandaşlarımızı belirleme ve tedavi etme çabası içinde. Pek çoğumuz ailelerimizden ayrı yaşıyoruz. Bizler halkımızın sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kaldığı sürece bizlerin de ailelerimizden ayrı kaldığı süre azalacak.

Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Akıncı Dikme: Acil servis çalışanları olarak mücadeye en önde devam ediyoruz. Türkiye Acil Tıp Derneği'nin pandemi sürecinde tüm ülkede çalışan acil tıp uzmanları ile kurmuş olduğu iletişim ağı sayesinde sağlık bakanlığının pandemi uygulamalarını harfiyen yerine getiriyoruz. Ülkemizdeki vaka artış eğrisi vatandaşlarımız evde kaldığı sürece düşecek. Bizler tüm gücümüzle çalışacağız. Lütfen sizler evde kalın.

Dr. Ali Suat Erkoç: Doktorluk yaşatmak için yeri gelince yaşamını hiçe saymak. Bunun hiç bir bedeli yok, bu meslek sadece üstün bir sorumluluk duygusu ve yoğun insan sevgisi ile yapılır. Beklentimiz vatandaşlarımızın tüm tedbirlere uyması ve sabırlı olması.

(Sabah)

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